Muface agota su colchón financiero: se queda con apenas un millón de euros tras cubrir el coste sanitario

Muface ha agotado prácticamente su colchón financiero y apenas conserva un millón de euros de remanente de tesorería tras hacer frente al coste de los conciertos sanitarios en 2025. En concreto, la mutualidad tuvo que recurrir a un suplemento de crédito de 285 millones de euros para cubrir las insuficiencias presupuestarias derivadas de la prórroga de las cuentas públicas, una situación que ha dejado sus reservas bajo mínimos y que coincide con el empeoramiento de los servicios sanitarios denunciado por el sindicato CSIF. Todo esto se ha conocido durante el Consejo General de Muface, celebrado este miércoles, y en el que se ha abordado la situación de las cuentas de 2025.

Principalmente, el deterioro de la asistencia sanitaria que reciben los mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas está marcado por la reducción de los cuadros médicos, el cierre de centros, el aumento de las listas de espera y los problemas de cobertura, especialmente en zonas rurales y capitales de provincia. El sindicato también alerta de retrasos en los trámites, demoras en la resolución de reclamaciones y casos en los que los funcionarios derivados a la sanidad pública por una urgencia deben adelantar el coste de la atención hospitalaria.

Además, la Administración tampoco traslada certezas sobre la necesidad de participar en el sistema de urgencias 112 o la reducción del copago farmacéutico. En consecuencia, CSIF ha manifestado la necesidad de que se retome el grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo en el Acuerdo Marco con Función Pública para abordar todas estas cuestiones.

14.000 personas han abandonado el concierto sanitario

En el anterior consejo, celebrado el pasado verano, según datos de la propia administración, desde el año pasado, un total de 14.000 personas han abandonado el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública (7.664 en 2025, 4.281 en enero de 2026 y 2.051 en junio), incrementándose esta opción en seis puntos desde la entrada en vigor del citado concierto. Por ello, CSIF ha reclamado a Muface un informe de situación en las localidades donde se ha producido un mayor trasvase a la pública que pondría de manifiesto el deterioro del servicio sanitario, aunque los responsables de la mutualidad no han respondido a nuestra petición.

Ante esta situación, CSIF advierte de que vigilará que se establezcan las garantías necesarias para una adecuada prestación asistencial y para asegurar el futuro de las cuentas. Si no se cumplen estas condiciones, se retomarán las movilizaciones para defender la viabilidad y sostenibilidad del mutualismo administrativo. CSIF también exige que se siga trabajando para la mejora de este modelo y que no se vea paralizado este trabajo ante la convocatoria de Elecciones Generales.

En estos momentos, la Administración está negociando la renovación del concierto de Mugeju (mutualidad de los funcionarios de justicia). CSIF ha exigido información clara sobre el futuro de la asistencia sanitaria recalcando las siguientes cuestiones: establecer criterios claros de la urgencia vital para recibir atención en la sanidad pública, incorporar a los mutualistas al sistema de emergencias 112; extender los convenios de asistencia en localidades de menos de 20.000 habitantes y el refuerzo de los cuadros médicos.