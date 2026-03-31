Wall Street está cotizando al alza este martes poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que está dispuesto a poner fin a la guerra con Irán incluso si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, según ha recogido The Wall Street Journal.

Los principales índices bursátiles estadounidenses están experimentando fuertes avances. Los más destacados tienen lugar en el Nasdaq, que repunta más de un 3% en la que sería su mejor sesión desde el 12 de mayo de 2025.

La acción del precio desde la apertura hasta ahora sugiere que las compras han sido constantes a lo largo de la sesión de este martes. Además, en la misma jornada Trump ha asegurado en conversación con el New York Post que la guerra con Irán no durará «mucho más».

Noticia en ampliación…