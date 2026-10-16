El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un avance del 0,48% que le ha llevado a acercarse a la cota de los 19.300 enteros, hasta situarse en 19.270,1 puntos.

En este marco, en los primeros compases de negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Acciona (+2,6%), Acciona Energía (+2,2%) y Solaria (+1,8%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Repsol (-0,9%), Logista (-0,4%) y Enagás (-0,2%).

El petróleo no baja de los 100

La coyuntura en las Bolsas sigue marcada por los acontecimientos en Oriente Próximo y la incertidumbre en torno al conflicto y al suministro del crudo.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,7% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 105,2 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, disminuía su precio un 0,6%, hasta los 97,3 dólares por barril.

En el terreno empresarial español, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que el consejo de administración de la cadena de supermercados Dia ha aprobado el nombramiento de Jonathan Muir como presidente no ejecutivo dominical de la compañía, en sustitución de Benjamin J.Babcock.

En el ámbito ‘macro’, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que el sector servicios registró un aumento de su facturación del 6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la del mes anterior.

Por su parte, la cifra de negocios de la industria se disparó un 10,8% interanual en agosto, tasa más de seis puntos superior a la de julio y la más elevada desde el pasado mes de abril, ha informado también el INE a primera hora de este viernes.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto en los compases iniciales de la jornada. Milán abría ganando un 0,6%, mientras que París subía un 0,1% y Londres bajaba un 0,3%. De su lado, Francfort ganaba un 0,5%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1235 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,005%.