Los mercados encaran la sesión con avances, después de que Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), haya enfriado las expectativas de una nueva subida de tipos en octubre al asegurar que la evolución económica del último mes se ha ajustado a las previsiones del banco central.

Según los datos de CME, la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos en su reunión de octubre ha aumentado hasta el 85%, frente al 72% registrado antes de las declaraciones de Warsh. En cambio, la posibilidad de una subida de 25 puntos básicos ha caído hasta aproximadamente el 15%.

El banquero central ha reiterado el compromiso de la institución con la estabilidad de precios, aunque ha evitado anticipar sus próximas decisiones. Sus declaraciones llegan después de que la inflación estadounidense repuntara hasta el 3,7% interanual en septiembre y en un contexto en el que la economía continúa mostrando una notable resiliencia.

Este mensaje ha contribuido a mejorar el sentimiento inversor, con los futuros del EuroStoxx avanzando un 0,8% y los del S&P 500 y el Nasdaq subiendo un 0,2%, después de una sesión marcada por la búsqueda de refugio en la deuda soberana ante los temores relacionados con la inteligencia artificial.

Los analistas llaman a la cautela

Sin embargo, Renta 4 advierte de que el alivio monetario no elimina los riesgos que amenazan la estabilidad de los mercados. La fortaleza de la economía estadounidense, las presiones inflacionistas, las necesidades de financiación pública y la competencia por el capital entre la deuda soberana y la inversión en inteligencia artificial limitan el margen para una relajación sostenida de las condiciones financieras.

A ello se suma el encarecimiento de la energía por las tensiones geopolíticas. El Brent se sitúa en torno a los 105 dólares por barril y el gas europeo TTF, cerca de los 85 euros por megavatio hora, en un escenario marcado por los riesgos en el estrecho de Ormuz, las infraestructuras energéticas saudíes y la guerra con Irán.

Para los analistas de Renta 4, el conflicto está adquiriendo características de un posible shock de oferta estructural, que podría prolongar el encarecimiento de la energía y elevar los costes del transporte marítimo de petróleo, añadiendo presión a la inflación y a las rentabilidades de la deuda.

La atención de los inversores se centra ahora en los próximos indicadores económicos estadounidenses, incluidos los precios de importación y la producción industrial, para determinar si la resistencia de la actividad económica y las presiones sobre los precios obligarán a la Fed a mantener una política monetaria más restrictiva de lo esperado.