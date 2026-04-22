El Ibex 35 ha abierto la sesión de este miércoles, 22 de abril de 2026, con una subida del 0,28%, lo que ha llevado al selectivo a los 18.191,80 puntos, cerca de la barrera de los 18.200 enteros. Por su parte, el precio del petróleo parece estar estabilizándose por debajo de los 100 dólares por barril, frente a las grandes subidas que sufrió a causa de la guerra de Irán.

Ahora, la extensión de la tregua entre Estados Unidos e Irán está relajando a los mercados. En la apertura, el precio del petróleo Brent, que se utiliza de referencia en Europa, cotizaba sobre los 97,8 dólares, tras bajar un 0,7%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 88,8 dólares después de retroceder un 1%.

La moderación del precio del petróleo se produce tras la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de extender el alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril con Irán hasta que las autoridades del país centroasiático presenten una propuesta y concluyan las negociaciones. Eso sí, EEUU seguirá con el bloqueo de los puertos de Irán.

En el terreno empresarial, el grupo Cox ha indicado que someterá a su junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 22 de mayo en primera convocatoria, el cambio de su denominación social de Cox ABG Group a Cox Infrastructure Group.

Empresas del Ibex 35

De su lado, el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, se reúne hoy con cerca de 450 directivos de todas las filiales y líneas de negocio de la multinacional española, en un contexto marcado, principalmente, por las desinversiones de la teleco en Hispanoamérica.

En el arranque de la sesión, Arcelormittal se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 1,3% instantes después de la apertura, por delante de ACS (+1,2%) y de Ferrovial (+0,7%). En el extremo opuesto, los títulos de Acciona Energía se dejaban un 1%, los de Puig un 0,4% y los de Solaria un 0,2%.

Mercados internacionales

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaban la sesión de hoy con signo positivo, puesto que el Ftse100 de Londres crecía un 0,04%, el Cac40 de París se alzaba un 0,3% y el Dax de Fráncfort se revalorizaba un 0,4%. De su lado, Milán ganaba un 0,3%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1751 billetes verdes, mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,44%.