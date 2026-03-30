Las gestoras de fondos de inversión de España descartan que la crisis de crédito privado que se está dando en Estados Unidos (EEUU) se contagie a las Bolsas. Todas las entidades consultadas por OKDIARIO coinciden en que el problema «no es sistémico» y que entra dentro de los parámetros previstos por los inversores. En ese sentido, no temen que afecte a sus carteras.

Precisamente esta misma semana, el gran fondo de inversión Apollo ha impuesto ciertas restricciones a sus carteras de crédito privado tras dispararse las solicitudes de reembolso.

La entidad tiene como límite trimestral la retirada de sólo el 5% y se ha intentado extraer más del 11%, por lo que las peticiones doblan el máximo. Por ello, solamente está devolviendo 45 céntimos de cada euro que se quiere retirar.

No obstante, este es sólo un ejemplo de los problemas con este tipo de préstamos que ha habido en las últimas semanas. Antonio Castelo, analista de iBroker, afirmó a este periódico que «firmas como Apollo, Blackstone, Ares, KKR, HPS o Blue Owl» eran las más expuestas.

En ese contexto, las gestoras de fondos consultadas por este periódico coinciden en que los problemas graves «serán casos puntuales». Según ellos, «combinar productos ilíquidos con liquidez es un riesgo», pero, «por lo general, los inversores» que apuestan por «este tipo de productos conocen los riesgos». Se trata, sobre todo, de fondos de pensiones o institucionales.

Por otro lado, los profesionales recuerdan que este tipo de restricciones a la hora de retirar dinero «es una opción contemplada en sus folletos», por lo que no está sucediendo nada no previsto y «no están haciendo algo que no pueden hacer».

Otras fuentes indican que lo que está sucediendo con el crédito privado se mantiene «bajo el foco» de las gestoras españolas, aunque por ahora descartan que el problema pueda «extenderse a otros mercados».

Crisis de crédito privado

Con todo, varios de los últimos eventos han llamado la atención y levantado temores entre los inversores. Por ejemplo, Pablo García, director de Divacons, aseguró a este periódico que este es un mercado que «está bajo presión»: «No hay liquidez en los private equity, y las consecuencias son muy caras. Se va a restringir y encarecer el crédito».

«Vamos a ver cómo compañías que tienen un balance menos sólido empiezan a tener problemas de pasivo circulante», advierte García, que explica que «el mundo se encuentra en un ciclo de subida de inflación, tipos al alza, spread de créditos al alza…». «Todo esto tiene una pinta muy fea», lamenta.

El crédito privado «es, en esencia, financiación concedida fuera del circuito bancario tradicional, normalmente por grandes gestoras, fondos especializados o vehículos de inversión que prestan directamente a empresas», explica Castelo.

Es este sector el que está sufriendo tres tipos de problemas. «El primero son los impagos», asegura el analista de iBroker, «Fitch ha situado la tasa de default del crédito privado corporativo en EEUU en el 9,2% en 2025, máximo histórico de su serie». «El segundo es la liquidez, porque algunos fondos han tenido que limitar reembolsos cuando han aumentado las peticiones de salida de los inversores», asegura.