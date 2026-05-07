BBVA ha llegado a un acuerdo con Nasdaq Private Market (NPM) con el que ambos buscan facilitar el acceso al mercado secundario de liquidez para las empresas de alto crecimiento en Hispanoamérica, según ha anunciado la empresa a través de un comunicado. En concreto, el pacto se ha firmado con BBVA Spark, segmento del banco bilbaíno dedicado al negocio de startups.

Gracias a este acuerdo, los clientes de BBVA Spark que soliciten su referenciación podrán acceder a NPM para explorar soluciones de liquidez directamente a través de su plataforma.

En ella incluyen ofertas públicas estructuradas y transacciones secundarias privadas. Así, la alianza ofrece una forma de desbloquear liquidez sin necesidad de levantar nuevo capital o diluir a los accionistas existentes.

Esto, a su vez, permite a los fundadores y primeros inversores realizar salidas parciales, aumentar la retención de empleados mediante la monetización de acciones y facilitar la entrada de nuevos inversores institucionales antes de futuras rondas o salidas.

Acuerdo de BBVA

Esta colaboración de BBVA con NPM se centrará inicialmente en empresas en etapas avanzadas localizadas en los mercados de BBVA Spark en Hispanoamérica: México, Colombia y Argentina.

La iniciativa responde a la creciente demanda de liquidez entre fundadores, empleados e inversores iniciales en el ecosistema tecnológico de América Latina, según explicó BBVA Spark en un comunicado.

Ambas compañías recuerdan que, tan solo en 2025, los mercados secundarios privados registraron en Estados Unidos ofertas públicas de adquisición (OPA) impulsadas por empresas por un valor de 35.000 millones de dólares (29.729 millones de euros).