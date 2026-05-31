Fuentes del sector bancario han desvelado que las empresas españolas no se están presentando a licitaciones en la India tras el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) que lo permite. «Tenemos una oficina de representación que está en la India y, hablando con el director, le pregunté si hay muchas empresas españolas yendo a preguntar por licitaciones», explican.

La respuesta de este profesional fue: «Pues no muchas». Y es que Úrsula von der Leyen calificó el pacto de la UE con la India como el Mother of all Deals (la madre de todos los acuerdos). Sin embargo, tal y como han revelado las fuentes del sector bancario, no está despertando mucho interés en España.

El acuerdo de la UE con la India

El acuerdo con la India ha conllevado una reducción drástica de los aranceles que hasta ahora limitaban seriamente el acceso al mercado indio. Uno de los ejemplos más claros es el del vino europeo, que actualmente soporta aranceles de hasta el 150%, lo que en la práctica suponía un cierre casi total del mercado.

Con el nuevo acuerdo, esos gravámenes se reducirán a un rango de entre el 20% y el 30%. También destaca el sector del automóvil, cuyos aranceles pasarán gradualmente del 110% actual a un 10%, aunque bajo un sistema de cuotas limitado a 250.000 vehículos al año.

El tratado contempla además la eliminación total de aranceles para sectores clave de la industria europea, como la maquinaria, los productos químicos y el sector farmacéutico, que hasta ahora afrontaban gravámenes de hasta el 44%, el 22% y el 11%, respectivamente. Estas medidas buscan reforzar la competitividad de las empresas europeas en uno de los mercados con mayor crecimiento del mundo.

En el ámbito agrícola, el acuerdo también ha abierto oportunidades selectivas, pero mantiene importantes exclusiones. El aceite de oliva europeo se beneficiará de un arancel del 0%, frente al 45% que pagaba hasta ahora, mientras que la carne de ovino pasará de un 33% a un 0%.

También se han reducido los gravámenes sobre preparados cárnicos y bebidas espirituosas, aunque productos especialmente sensibles para ambos bloques, como el arroz, el azúcar y la carne de vacuno, quedan fuera del pacto para proteger a los productores locales.

Por otro lado, el acuerdo afecta a las reglas de origen para asegurar que sólo los productos que hayan sido «procesados significativamente» en uno de los mercados puedan ser exportados en el régimen preferencial a la otra región, con el objetivo de evitar que terceros países exporten a India y reexporten desde ahí sus contingentes al mercado comunitario.