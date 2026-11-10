Loterías mantiene congeladas las comisiones de los loteros desde 2004 pese a ser la empresa más rentable del Estado

El pasado seis de noviembre, Loterías del Estado celebró el arranque de la campaña de 2026 del Sorteo Extraordinario de Navidad, y lo hizo con un acto en la Real Casa de la Moneda en el que —como cada año— presentó el tradicional y muy esperado anuncio televisivo del premio.

Pero la noticia no fue tanto esa como el plantón protagonizado por las tres principales asociaciones que representan a las administraciones de Lotería —léase, a los autónomos que conforman la red de puntos de venta físicos—, pues ninguna de ellas participó en el acto. Ni Dedit, ni Anapal ni Loteros en la Lucha acompañaron a la cúpula de Loterías en esa jornada, en un desaire que es perfectamente comprensible si se tiene en cuenta que en los últimos veintiún años el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no ha tenido a bien actualizar las comisiones que perciben los profesionales del sector.

Esto significa que los loteros están vendiendo sus boletos prácticamente al mismo precio que en 2004 —en 2022 hubo una actualización parcial—, circunstancia que les resulta especialmente agraviante, dado que Loterías es la empresa más rentable del Estado, una que cada año le proporciona más de 2.000 millones de euros en dividendos.

Para explicar el caso, hay que empezar por recordar que los cerca de 10.914 autónomos que conforman la red comercial de Loterías están en un negocio que podría calificarse como cautivo. No pueden fijar los precios ni su margen de beneficio, ya que ambas cosas las determina la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), una empresa de capital 100% público que está adscrita a la Dirección General de Patrimonio (Hacienda).

Los vendedores viven de las comisiones, así que es fácil imaginar cómo les va el negocio, visto que desde 2004 la inflación acumulada ha sido de más del 60% (según el INE). Como ya se ha avanzado, solo en 2022 Selae se avinó a una escueta subida que dejó los márgenes en un umbral que oscila entre el 4,5% y el 5,9% para la mayoría de los premios, cifras manifiestamente insuficientes.

Para ilustrar lo que esto supone, valga un ejemplo. Para el sorteo de la Primitiva, esto se traduce en un margen de negocio de 0,059 euros por venta, lo que equivale a decir que un profesional del sector tiene que vender 6.779 primitivas para pagar una cuota de autónomos de 400 euros.

Desde Dedit han hecho los cálculos —dividiendo los ingresos anuales de Selae por el número de puntos de venta físicos—, y el resultado que han obtenido es que actualmente el resultado de explotación por comercio se sitúa en 1.412 euros mensuales; es decir, que eso es lo que le queda al titular de la administración de Loterías después de cubrir sus gastos.

Hace veinte años el beneficio era de 3.384 euros (a IPC actualizado), de lo que se deduce que los loteros son hoy un 60% más pobres que en 2004; tanto es así que, según Dedit, más de 1.800 administraciones operan ya con márgenes mínimos o negativos.

Los profesionales del sector han hecho de todo para tratar de doblegar a Selae. Se han manifestado en la calle, han remitido cartas, han acudido a los medios y han llevado el caso al Parlamento, donde han encontrado apoyos en PP, Vox y las derechas nacionalistas, frente a la clara oposición del PSOE.

Nada ha funcionado, entre otras cosas, porque parece que a Hacienda tanto le da ingresar menos mientras siga manteniendo beneficios; y el caso es que los mantiene. En 2025, la empresa registró una ganancia neta de 2.177 millones de euros, de los que 2.035 millones fueron destinados al pago de dividendos durante el año y otros 141,6 millones con cargo al resultado del ejercicio; es decir, que el Fisco se quedó casi con el 100% de los beneficios.

La Lotería es la gallina de los huevos de oro, una máquina de imprimir billetes que aventaja con holgura al resto de las sociedades que conforman la parte alta del ránking de empresas públicas más rentables. Con un beneficio de 2.136 millones de euros el año pasado, el segundo de la lista es Aena, pero esta firma no sirve para hacer comparaciones porque hay que recordar que solo la mitad de su capital social es público y, además, se trata de una cotizada que reinvierte sus ganancias en el mantenimiento del sistema aeroportuario.

El resto de las empresas públicas con superávit (Tragsa, por ejemplo) ni siquiera se acercan a los resultados de Selae. De hecho, si se toman todas las cotizadas participadas por el Estado (Telefónica, Talgo, CaixaBank…), que son muchas después de la ofensiva intervencionista protagonizada por el actual Ejecutivo, en 2025 el dividendo que repartieron de forma conjunta a beneficio de las arcas públicas quedó por debajo de los 2.000 millones de euros; de nuevo, menos que Selae.