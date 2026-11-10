La SEPI blinda el rescate a Ávoris y el desvío de 66 millones a la aerolínea donde Koldo enchufó al marido de Iceta

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo que repartió más de 2.600 millones de euros con su Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) durante la pandemia, ha blindado toda la información relativa al rescate de 320 millones al grupo turístico Ávoris y, en particular, la que se refiere al destino final de los 66 millones inyectados en su aerolínea Iberojet, donde dos meses después de ser rescatada comenzó a trabajar como piloto el marido del ex ministro Miquel Iceta, Ángel García Rosique.

Así lo ha manifestado en su respuesta a una pregunta formulada por este periódico sobre la documentación relativa «al uso o destino de los fondos percibidos por Ávoris, en particular cualquier comunicación, informe, requerimiento o auditoría que haga referencia a la transferencia o inyección de 66 millones de euros a la aerolínea Iberojet».

La respuesta de la SEPI concede el acceso únicamente a información ya pública: el acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021 publicado por La Moncloa y el informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Por lo demás, desestima el resto de la petición.

De hecho, la sociedad reconoce que actúa de oficio blindando todos los detalles del rescate, su destino, sus usos o ese desvío a la filial Iberojet. Concretamente, en el documento consultado, la SEPI apunta que, tras la petición de OKDIARIO, se le concedió a Ávoris un plazo de quince días para formular las alegaciones que estimara oportunas y que finalmente la entidad, en su condición de interesada, no presentó escrito de alegaciones alguno.

Es decir, pese a que Ávoris no mostró reparo en que se facilitase la información, la SEPI -dependiente del Ministerio de Hacienda- decidió blindar por cuenta propia la información sobre cómo se ha utilizado o dónde se han destinado los 320 millones de euros públicos que el Ejecutivo aprobó para la empresa.

En su respuesta, la SEPI justifica que podría suponer un grave perjuicio para «los intereses económicos y comerciales» de Ávoris e Iberojet, añadiendo que conocer más detalles sobre el rescate dañaría su estrategia y competitividad.

Cabe recordar que el rescate de Ávoris, grupo turístico participado por Barceló y Globalia, fue aprobado el 16 de marzo de 2021 por importe de 320 millones de euros -163,2 en préstamo participativo y 156,8 en préstamo ordinario- y fue el tercero mayor del fondo tras Air Europa (475 millones) y Celsa.

Sin control sobre enchufes del Gobierno

La solicitud de transparencia emitida por este periódico incluyó un tercer bloque para conocer qué protocolos o medidas específicas tenía el FASEE o la SEPI para prevenir conflictos de intereses o favoritismos en la contratación por parte de empresas rescatadas de personas con vínculos familiares o personales con miembros del Gobierno.

De hecho, OKDIARIO señaló concretamente si se había abierto algún procedimiento de investigación sobre la contratación de Ángel García Rosique, marido del que fuera ex ministro de Cultura y Deporte de 2021 a 2023, Miquel Iceta, en la filial de Ávoris.

Según unos mensajes intervenidos en el caso Koldo, adelantados por El Español, el ex asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría mediado para su contratación como piloto en Iberojet en mayo de 2021, dos meses después del rescate.

Los mensajes interceptados incluían un agradecimiento personal de Iceta a Koldo García tras producirse la incorporación de García Rosique en la aerolínea. En marzo de 2021, el propio Iceta formó parte del Consejo de Ministros que dio luz verde a la millonaria inyección al grupo Ávoris.

Con todo ello, la respuesta de la SEPI fue subrayar que no existe ningún protocolo interno para estos casos y limitarse a señalar que ya hay leyes generales de incompatibilidades para altos cargos.

Sin embargo, a día de hoy, el expediente de Ávoris es uno de los cuatro rescates del FASEE que se encuentran bajo investigación judicial junto a Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos, que suman 961 millones según la Audiencia Nacional.