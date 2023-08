Locura total por el Bonoconsumo. Colas kilométricas sólo para pedir cita previa

Los bonos, sean del tipo que sean, son una excelente oportunidad para poder disfrutar de un producto o servicio con un precio especial, o quizá mayor cobertura o cantidad, pero lo que está claro es que siempre suponen un ahorro, en la forma y medida que sea en cada caso. Te damos los detalles de la nueva edición del Bonoconsumo que ha desatado una completa locura a tal nivel que incluso hay colas kilométricas para pedir cita y poder conseguirlo… ¡no te quedes sin el tuyo!.

Nueva edición del Bonoconsumo de Torrevieja

La 8ª edición del Bonocosumo de Torrevieja ha arrancado con mucha fuerza, con tanta expectación que incluso dos colas se extendieron a lo largo de varias calles desde las 6 de la mañana del lunes para poder pedir cita previa y así poder conseguirlo. Con estos bonos se podrá comprar en más de 300 comercios y negocios de la hostelería local con un 50% de descuento, un chollazo por el que merece la pena hacer horas de cola ya que a cualquiera le vendrá de perlas.

Las colas han sido tan largas que ha sido necesaria la presencia de la Policía Local para regularlas, unas colas generadas a pesar de que el Ayuntamiento ya había advertido que iba a limitar la entrega a dos citas por persona y 1.500 personas por día, para que así no se agotaran los bonos en tan sólo una jornada. Esta limitación ha provocado que muchos ciudadanos que habían estado haciendo cola se quedaran sin conseguir la cita al agotarse las disponibles antes de llegar a su turno.

Muchos usuarios se han quejado de estar hora y media en la cola y no tener cita, o que sea para un día en el que no pueden acudir y no la cambian, y también comentan desde la organización que muchas personas cogen cita pero luego no aparecen para comprar los bonos.

Un bono de éxito

Las condiciones actuales son muy diferentes a las que había en la primera edición, en plena pandemia, una campaña que tuvo tanta aceptación que va ya por su octava edición al celebrarse varias al año. El Ayuntamiento de Torrevieja fue el pionero, y varios municipios se han unido para hacerlo también. Desde su primera edición, la Diputación de Alicante ha invertido ya casi 5 millones de euros, y aunque en sus primeras ediciones todo fue telemático y muchos usuarios protestaban porque casi todos los compraba gente de fuera del municipio, ahora todo es presencial para garantizar que las personas son de Torrevieja o alrededores.