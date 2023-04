Llega a España el temido ‘carding’: la técnica secreta para robarte

Con frecuencia empezamos a escuchar nuevos conceptos que parecen estar en boca de todos, en la prensa, en las redes sociales, y realmente no sabemos a qué se refieren, al menos con detalle, por lo que es importante indagar para tenerlo claro. Si en los últimos tiempos has oído hablar del ‘carding’ y no tienes muy claro qué es, ponte las pilas porque es algo muy importante que te puede afectar… y no te hará gracia si eso es así, ya que es una técnica secreta para robarte tu dinero.

Cada día salen en las noticias nuevas formas de estafa a las que hay que prestar atención, especialmente a través de cuentas digitales o tarjetas de crédito, y es que los delincuentes cada vez se lo montan de forma más discreta para limpiarte la cuenta sin que te des cuenta hasta que sea demasiado tarde.

¿Qué es el carding?

El carding es una nueva estafa de la que recientemente ha alertado la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), una técnica utilizada por delincuentes para robarte todo tu dinero tras hacerse con tus tarjetas de crédito, y en la que los criminales sacan el máximo partido a la información que hay tras cada tarjeta robada. Estos ciberdelincuentes tienen varias fórmulas para lograr los datos de las tarjetas de crédito, como el phishing o el smishing, y cuando picas en una de esas se hacen con tu información de las tarjetas de crédito y empieza el carding.

Una vez que obtienen los datos de tu tarjeta, estos ciberdelincuentes intentan realizar compras online para comprobar en primer lugar que la información de la tarjeta es correcta, siempre en importes bajos para ir aumentando e intentar averiguar el saldo disponible en cada tarjeta. A partir de aquí, barra libre para gastárselo todo si no has actuado ya para impedirlo. Para evitar caer en el carding y estafas similares, es muy importante que tengas en cuenta los siguientes consejos: