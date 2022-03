Muchos son los electrodomésticos que podemos encontrar en Lidl y que siempre arrasan en ventas, pero uno de los más recientes se va a convertir en algo imprescindible en tu hogar. Descubre ahora de qué modo Lidl vuelve a arrasar con el electrodoméstico que te sacará de más de un apuro.

Lidl arrasa con nuevo electrodoméstico

Entre las novedades que Lidl lanza esta temporada, es un nuevo horno eléctrico con grill el que parece estar arrasando en ventas. De hecho, si buscas entre los mejores hornos eléctricos en el mercado, quizás este nuevo de Lidl se ha convertido en uno de los más completos y de ahí que sea de los más vendidos.

Principalmente, el horno eléctrico grill de Lidl tiene 5 modos de funcionamiento: con calefacción superior, calefacción inferior, calefacción superior/inferior así como ventilador calefacción superior/inferior

y calefacción superior, con ventilación y rotación para asado giratorio.

De este modo, si por ejemplo quieres hacer un pollo asado en este horno, puedes hacerlo fácilmente. El calor proviene de arriba, el pollo gira para que se cocine uniformemente y la grasa gotea sobre la bandeja que se encuentra debajo.

Un horno que tiene además compartimento de cocción con 3 estantes y 30 litros de volumen. En él entran moldes de hasta 30cm de diámetro. Regulación continua de la temperatura entre 100 y 230 grados °C. Mando para encender el horno y programar el temporizador hasta 120 minutos, al final del tiempo el horno se apaga y suena una señal acústica. El consumo máximo son 1500 watios. Por último, tiene soporte para enrollador de cable en la parte trasera.

El equipamiento del horno es el siguiente: parrilla, bandeja con revestimiento antiadherente, dos pinzas y un pincho giratorio de acero inoxidable con pinzas de sujeción., manual de instrucciones para el usuario.

El horno eléctrico de Lidl ha sido fabricado por Silvercrest, empresa responsable de la gran mayoría de electrodomésticos de Lidl algunos de ellos muy conocidos, como su panificadora. Tiene 3 años de garantía y su precio es de 64,99 euros.

Un horno que sin duda alguna puede ser útil para aquellos que no tienen horno en casa, o que tienen un modelo de gas que es solo estático y no ventilado. Pero dado su pequeño tamaño y la consiguiente facilidad de colocación sobre una superficie, también puede ser conveniente para aquellos que quieran un medio adicional de cocción, quizás para no tener que molestarse cada vez que cocinan con el horno más grande.