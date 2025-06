Lidl revienta a Leroy Merlin con el ventilador silencioso, que no ocupa, enfría como un aire acondicionado y gasta muy poco

Con la llegada del calor, cualquier casa se convierte en un refugio que sólo resulta cómodo si el ambiente acompaña. Todos hemos vivido esas noches de verano en las que el calor parece que se pega a la piel y no hay forma de conciliar el sueño. Es entonces cuando empezamos a valorar más que nunca tener un buen ventilador, pero no uno cualquiera: uno que refresque de verdad, que no suene como un avión y que no se coma media factura de la luz. Y sí, existe. Y lo tiene Lidl.

Mientras otras grandes superficies como Leroy Merlin apuestan por modelos que son algo más grandes, y también más caros, Lidl ha sorprendido con un ventilador de torre que no sólo es compacto y elegante, sino que funciona como un mini aire acondicionado, sin necesidad de instalación, sin obras y, lo mejor, por menos de 25 euros. Su diseño estilizado lo hace ideal para cualquier rincón del salón o el dormitorio, y su funcionamiento silencioso es una bendición si necesitas dormir fresco y en paz. No tenemos duda alguna que por sus características y precio, estamos ante uno de los mejores productos del bazar online de Lidl este verano, de modo que una vez lo conozcas, con todo lo que vamos a contarte, será bueno que no lo dejes escapar.

Lidl tiene el ventilador silencioso y gasta muy poco

Uno de los grandes aciertos del ventilador en formato de torre que arrasa en Lidl es su altura. Con 76 centímetros de altura y una base estable con pies antideslizantes, se integra perfectamente en cualquier estancia, incluso en dormitorios pequeños o salones ya muy amueblados. No necesita apenas espacio y, gracias a su asa de transporte, moverlo de una habitación a otra es facilísimo.

Este tipo de ventiladores de torre son especialmente útiles para quienes buscan un estilo más moderno y discreto. A diferencia de los ventiladores de aspas, que suelen ser más voluminosos y llamativos, este modelo se camufla perfectamente. Y lo mejor: no acumula tanto polvo ni representa un peligro para los más pequeños o las mascotas.

Potencia suficiente para refrescar sin derrochar

Pese a su tamaño compacto, este ventilador de torre tiene una potencia de 50 W, más que suficiente para mover el aire con fuerza y crear una sensación térmica muy similar a la del aire acondicionado. Pero con una diferencia esencial: el consumo eléctrico es mínimo, lo que lo convierte en una opción muy inteligente si buscas refrescarte sin temer el recibo de la luz.

Tiene tres niveles de velocidad (baja, media y alta) para que elijas la intensidad según el momento del día o la temperatura ambiente. Además, cuenta con oscilación conmutable de 90 grados, lo que permite una distribución del aire mucho más uniforme por toda la habitación. Y si quieres dejarlo funcionando mientras duermes o sales de casa, incluye un temporizador regulable hasta 120 minutos, con desconexión automática.

Silencioso, práctico y a prueba de noches calurosas

Si hay algo que molesta en verano tanto como el calor, es el ruido de los ventiladores. Muchos modelos hacen un zumbido constante que acaba por ponernos de los nervios. Aquí es donde este ventilador de Lidl gana otra batalla: es increíblemente silencioso incluso a velocidad media. Eso lo hace ideal para usar mientras trabajas, estudias o duermes. Literalmente, puedes olvidarte de que está encendido.

El diseño está pensado para ofrecer una experiencia de uso cómoda y segura. El temporizador es muy fácil de ajustar, el cable tiene una longitud generosa (1,80 m) y, con solo 2,4 kg de peso, puedes transportarlo sin esfuerzo. Todo son facilidades para que el calor deje de ser un problema sin que tengas que hacer una gran inversión.

Un precio insuperable en el bazar online de Lidl

Quizá lo más sorprendente de todo es su precio: 24,99 euros. Una cifra que deja en evidencia a modelos similares que se venden en otras tiendas a más del doble. Mientras otras marcas invierten en diseño llamativo y campañas de marketing, Lidl apuesta por lo esencial: funcionalidad, eficiencia y buen precio. Y el resultado no puede ser mejor y además, podemos elegir entre el modelo en color negro o el que es de color blanco.

No es de extrañar que este ventilador esté empezando a volar de la tienda online de Lidl. Así que si tienes pensado renovar el tuyo o simplemente necesitas algo más potente sin gastarte una fortuna, esta es una oportunidad estupenda. Y si vives en una zona calurosa, no te lo pienses demasiado: es muy probable que se agote en cuestión de días.

Este ventilador de torre de 50 W no requiere instalación y viene listo para usar nada más sacarlo de la caja. En definitiva, una de esas compras que realmente se agradecen cuando aprieta el calor.

Así que ya lo sabes, si estás buscando una solución sencilla y eficaz para refrescarte en casa sin dejarte el sueldo en aire acondicionado, Lidl ha dado en el clavo. Silencioso, compacto, potente y barato. Poco más se puede pedir para sobrellevar los meses más calurosos del año.