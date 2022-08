Lidl se olvida de la crisis del hielo y arrasa con el producto que vale oro

Si tienes problemas para conseguir hielo este verano, ya debes saber que no eres el único. Vivimos una auténtica situación de escasez de hielo que ha llevado a algunos supermercados a limitar la venta de hielo a dos bolsas por cliente y también a subir los precios, pero parece que esto no es un problema para Lidl que ha conseguido que una de sus novedades de verano se convierta en todo un «top» ventas a pesar de la que ya se conoce como «crisis del hielo». Un producto que vale oro estos días y que además resulta tan original que seguramente no te podrás resistir y querrás tenerlo.

La nevera más ‘top’ de Lidl

Lidl sorprende a todos sus clientes este verano con ofertas que resultan ideales para nuestras vacaciones pero no sólo eso, sino que cuenta además con algunas de las novedades más deseadas como la nevera de la que todo el mundo habla a pesar de la mencionada crisis del hielo.

Una nevera que ya está disponible en todas las tiendas Lidl así como en su página web y que tiene el diseño más original de todos ya que en realidad es un taburete que podemos abrir y usarlo como nevera.

Un producto realmente funcional, perfecto para tenerlo en el jardín o la terraza, pero que muchos de los clientes de Lidl utilizan incluso para llevarlo al camping o también en la playa. Un taburete o asiento con unas medidas de 42 x 4 2x 41 cm. (L x A x F) y que en el exterior es de mimbre, mientras que la parte superior se puede abrir para disfrutar de la nevera que «esconde» en el interior.

Puedes llenarla de hielo y meter dentro las bebidas que desees para que se mantengan frescas mientras tomáis un baño en la piscina o estáis tomando el sol en la terraza. De este modo evitarás tener que estar entrando en casa cada dos por tres a por tu lata o botella de cerveza. Y lo mejor es que también te podrás sentar encima mientras bebes.

De hecho, gracias a su bonito diseño será un mueble más que combine con el resto del mobiliario del jardín pero en el que almacenar todo aquello que desees tener fresco hasta el momento de tomarlo.

En definitiva, tal vez este sea el verano en el que que no encuentres todo el hielo que deseas, pero aquel que puedas comprar o también el que puedas hacer en tu propio congelador con simples cubiteras, podrás meterlo en la nevera con el mejor diseño de todos que además tiene en Lidl un precio muy económico de 49,99 euros así que no dudes en ir a por ella antes de que se acabe agotando.