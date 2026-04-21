La ley laboral lo avala: está permitido el despido si el trabajador usa las redes sociales mientras teletrabaja

Mucha gente cree que teletrabajar es sinónimo de trabajar a un ritmo pausado o de tener tiempo libre para gestionar asuntos personales entre tareas. Se ha extendido una falsa sensación de libertad en la que, al no tener al jefe sentado en la mesa de al lado, las obligaciones laborales se vuelven flexibles y negociables. Pero nada más lejos de la realidad: el contrato de trabajo sigue vigente aunque se esté en casa y la empresa mantiene intacta su capacidad para exigir resultados, de modo que sí, está permitido el despido si el trabajador usa las redes sociales mientras teletrabaja

Las compañías conservan su poder de dirección, un derecho fundamental recogido en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. Esto faculta al empleador para fijar reglas internas y controlar cómo se utilizan los dispositivos digitales corporativos o aquellos que usamos para nuestra actividad. Por otro lado, aunque el empleado tiene derecho a la intimidad, este no es un escudo absoluto para ignorar el desempeño de sus funciones. El teletrabajador debe entender que la empresa puede auditar su actividad si hay indicios claros de que su productividad se ha desplomado por causas ajenas al trabajo.

Y como muestra, tenemos un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya sentencia confirmó el despido procedente de una trabajadora por usar redes sociales de forma reiterada, de modo que lo podemos entender como un aviso a navegantes para todos aquellos que teletrabajan ya que la justicia avala realmente el despido cuando se demuestra que el uso de estas plataformas ha sido un abuso constante y no un descuido puntual.

Está permitido el despido si el trabajador usa las redes sociales mientras teletrabaja

Para entender por qué se llega al extremo del despido, hay que mirar las cifras del caso que ha sentado jurisprudencia. La empresa monitorizó a una trabajadora durante tres meses y el resultado fue demoledor: había dedicado más de 21 horas y 41 minutos de su jornada laboral estrictamente al uso de redes sociales. La empleada incluso realizaba publicaciones en directo desde su puesto de trabajo, ignorando que la empresa tenía prohibido expresamente el uso del móvil para fines personales.

La trabajadora intentó defenderse argumentando que era una práctica habitual y tolerada por la empresa, pero el tribunal no aceptó esa versión. El TSJ consideró que el volumen de tiempo empleado era tan desproporcionado que constituía una vulneración directa de la buena fe contractual. El despido, por tanto, fue calificado como procedente. La trabajadora perdió el empleo y, además, no hubo derecho a indemnización. La gravedad de la conducta, unida a otros incumplimientos como retrasos, selló su salida de la organización.

El teletrabajo no es un escudo de impunidad

El gran error del teletrabajador es pensar que, como no hay ojos físicos vigilando, el control es inexistente. En el trabajo a distancia, el control no es visual, sino digital. Las empresas tienen métodos para comprobar si la actividad laboral es real o si el ordenador se está usando para navegar por sitios que no tienen nada que ver con los objetivos del día. Si sospechan de una bajada de rendimiento, pueden recopilar pruebas documentales , como registros de actividad, logs de conexión o incluso las propias publicaciones del trabajador, que serán plenamente válidas ante un juez.

Siendo realistas, nadie despide a alguien por consultar un mensaje de WhatsApp urgente o hacer una pausa de cinco minutos para un café. El problema legal aparece cuando la conducta se vuelve crónica. Y con la mencionada sentencia, la justicia española está dejando claro que el teletrabajo exige la misma responsabilidad que el presencial. La ubicación es lo de menos; lo que importa es el cumplimiento de la jornada.

¿Dónde está el límite? El factor de la «reiteración»

La clave en estos despidos no es la acción aislada, sino la reiteración. La justicia analiza el impacto que el uso de redes sociales tiene sobre la productividad. Si el trabajador es capaz de demostrar que sus tareas están al día y que su rendimiento es óptimo, es muy difícil que una empresa pueda sancionarle por un uso esporádico. El conflicto surge cuando la navegación se convierte en una herramienta de evasión que impide completar las obligaciones contractuales.

En definitiva, si teletrabajas, recuerda que tu ordenador y tu tiempo son recursos de la empresa. El teletrabajo es una modalidad que exige un plus de madurez profesional. Utilizar el tiempo de trabajo para fines personales, especialmente cuando existe una prohibición clara en las normas internas de la compañía, es un riesgo que puede costar muy caro. Como muestra la reciente sentencia, la justicia ya no es permisiva con el abuso digital. Cuando la balanza se inclina hacia el uso recreativo constante en horas de trabajo, la empresa tiene el derecho, y muchas veces la necesidad, de aplicar el despido. Mantener el teletrabajo requiere, ante todo, sentido común.