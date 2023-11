Leighton Asia, filial del grupo Cimic, ha sido seleccionada por STT GDC Filipinas para ejecutar la Fase 1 de STT Fairview 1, un proyecto de desarrollo de centro de datos de varias fases en Quezon City, Filipinas. El importe de este contrato no ha trascendido.

El presidente ejecutivo del Grupo Cimic, Juan Santamaría, ha asegurado que «A nivel internacional, la demanda de servicios en la nube y la vital infraestructura digital que los respalda está aumentando. Nos complace trabajar con STT GDC Filipinas y aportar nuestra experiencia en la entrega de campus de centros de datos que cumplan con estrictos requisitos funcionales y de seguridad».

Por su parte, el director general de Leighton Asia, Brad Davey, ha destacado que «Leighton Asia está entusiasmada de ser parte de este importante proyecto para nuestro valioso cliente, aprovechando nuestra creciente cartera en el sector de centros de datos, con proyectos en las regiones donde operamos. Con nuestra experiencia internacional y conocimiento local, Leighton Asia está altamente equipada para cumplir la visión de nuestro cliente para este proyecto transformador».

Otros proyectos

Recientemente, la compañía Broad Construction del Grupo Cimic (ACS) ha sido seleccionada para desarrollar el nuevo Centro de Fabricación Avanzada y Robótica de Queensland (Australia) en el campus de Eagle Farm para el Departamento de Justicia Juvenil, Empleo, Pequeñas Empresas y Capacitación. El importe de la adjudicación no ha sido desvelado.

El proyecto es parte del programa de obras de equipamiento TAFE (Technical And Further Education) for our Future de 100 millones de dólares australianos para invertir, construir y modernizar estas instalaciones en Queensland. Además, incluirá una nueva instalación de dos pisos especializada en robótica, fabricación avanzada y procesos líderes en la industria, instrumentación, tecnologías renovables (hidrógeno y solar) y tecnologías de telecomunicaciones.

Según ha explicado CIMIC, las nuevas instalaciones comprenden aulas y áreas de aprendizaje, salas de seminarios, laboratorios, talleres y áreas de descanso para el personal y los estudiantes, incluidos todos los trabajos asociados.