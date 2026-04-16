En medio de la debacle del sector de las jugueterías en España, ya que compañías como Poly Juguetes e Imaginarium quebraron, la cadena Juguettos resurge gracias a las ventas en el segmento kidult. En concreto, se trata de los productos dirigidos al público juvenil y adulto. De hecho, esta categoría ha crecido un 10%, alcanzando el 20% de la facturación total de la empresa, gracias al impulso de los productos vinculados al coleccionismo y licencias como Funko o Pokémon.

Así, las ventas de las 190 referencias de esta categoría que volvieron al mercado aportaron al negocio de Juguettos 1,5 millones de euros, con un impacto muy positivo en el último trimestre del año y en la campaña navideña.

Hay que recordar que Juguettos adquirió la marca Poly Juguetes y nueve de sus tiendas tras el quiebre de esta compañía en agosto de 2024. Además de que Juguettos también compró Imaginarium en julio de 2024 por 240.000 euros tres meses después de que la empresa juguetera echara el cierre.

Por tanto, la adquisición de estas dos compañías también ha contribuido a los buenos resultados que ha obtenido la cadena de jugueterías Juguettos.

De esta forma, Juguettos ha elevado un 6,3% su facturación en 2025, hasta alcanzar los 164,3 millones de euros, impulsada por el relanzamiento de la marca Imaginarium, la optimización de la estrategia multicanal y el desarrollo del segmento kidult.

Cuota de mercado del 15%

La juguetera con estos resultados consolida su posición como principal cadena detallista de jugueterías en España y afianza una cuota de mercado de un 15%, tras registrar un alza del 0,4%.

Juguettos también ha destacado que en el pasado ejercicio llevó a cabo un proceso de optimización de su red comercial, integrada actualmente por 273 establecimientos, dos menos frente a los 275 del ejercicio anterior. Esta evolución responde a una estrategia de relocalización y concentración del negocio en ubicaciones más eficientes, orientada a maximizar la rentabilidad y mejorar la experiencia de cliente.

Los centros comerciales se mantienen como motor de crecimiento, con incrementos medios en ventas superiores al entorno urbano, afianzándose como espacios clave dentro del modelo de retail de Juguettos. Por su parte, el canal online mantiene su fortaleza, con una evolución sostenida que ha permitido duplicar su volumen de negocio en los últimos tres años.

Por otro lado, y de cara a este año, Juguettos prevé seguir desarrollando su modelo multicanal, con la tienda física como eje central de su propuesta de valor. Así, prevé concentrar su expansión en Valencia, Torrevieja, Madrid, Las Palmas, Elche, Barcelona, Sevilla, Almería y Jerez de la Frontera para reforzar su capilaridad y proximidad al cliente.