Javier Santacruz (economista): «Con ingresos récord, Sánchez deja 100.000 millones de deuda en pensiones»

Las pensiones han sido uno de los temas estrella de la campaña electoral, con acusaciones cruzadas entre PP y PSOE de haberlas congelado cuando gobernaban. Pero lo que el Gobierno no cuenta es la grave situación en que deja la Seguridad Social, que cuestiona la sostenibilidad del sistema, no sólo futura sino también presente. El conocido economista Javier Santacruz explica cuál es esta situación y cómo se ha llegado a ella.

Pregunta: ¿Cuál es la realidad del sistema público de pensiones?

Respuesta: Lo primero para evaluarlo es tener en cuenta que las cifras oficiales están adulteradas. Esas cifras son aparentemente mejores de lo que realmente son, porque los conceptos contables necesitan el contexto adecuado. Desde 2018, ha habido un recurso cada vez más masivo a la deuda y, además, el presupuesto de la Seguridad Social está adulterado porque ha habido transferencias del Estado. La Seguridad Social tenía históricamente un endeudamiento en torno a 15.00-17.000 millones, pero desde 2018 la deuda se multiplica de manera exponencial y ya estamos por encima de los 100.000 millones. Es un auténtico disparate porque se ha recurrido masivamente a la deuda para financiar los gastos ordinarios de la Seguridad Ssocial y así poder dejar un déficit aparentemente más bajo porque la deuda no computa como déficit. Y aparte, están las transferencias que te mete el Estado para las pagas extras, por ejemplo, que cuentan como déficit del Estado, no de la Seguridad Social.

P: Entonces, ¿los famosos cálculos de Sánchez no son ciertos?

R: La realidad se parece como un huevo a una castaña a lo que dice el Presupuesto. La realidad ha sido alterada desde 2018 con deuda y, desde el año pasado, con las transferencias del Estado y la asunción por éste de los llamados gastos impropios: las pensiones de orfandad y viudedad o el ingreso mínimo vital. Hay una compensación cada vez más extraña entre el Estado y la Seguridad Social.

P: ¿Y cuál es la situación real de la caja de las pensiones?

R: En el momento de mayores ingresos por cotizaciones de la historia, tanto nominales como en relación al PIB, el déficit contributivo (cotizaciones frente a pensiones contributivas), es de 25.000 millones. Y eso es permanente, va a estar ahí durante mucho tiempo y genera un grave problema de sostenibilidad.

P: ¿A qué se debe ese déficit?

R: A que las pensiones han subido el 8,5% y las cotizaciones no son suficientes para tapar ese agujero. Si en el mejor escenario posible, no hemos podido tener un equilibrio de ingresos y gastos, en los próximos años la situación no sólo no va a mejorar sino que va a empeorar aún más. La conclusión es que vamos a tener un problema muy grave con el sistema de pensiones.

P: ¿Por qué no son suficientes las cotizaciones actuales?

R: Porque la economía española no da más de sí. La productividad, el nivel salarial y el nivel de beneficios empresariales dan para lo que dan. El IRPF más las cotizaciones sociales suponen ya el 40% del coste laboral en España, por encima de la OCDE, Francia o Alemania. Si, aun así, no eres capaz de cuadrar las cuentas, tienes un problemón muy serio. Se te ha ido de las manos el gasto. No puedes prometer subidas de pensiones con el IPC, y si lo haces, tienes que recortar por otro lado.

P: ¿Qué medidas se pueden tomar para corregirlo?

R: Lo primero que hay que hacer es limpiar las cuentas, porque ahora no conocemos el déficit real, ni los gastos, ni cómo son las transferencias, ni cómo se recurre a la deuda: la falta de transparencia es total. Y luego, te tienes que plantear volver al índice de revalorización y al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013. Lo primero te modera el gasto en pensiones del presente y lo segundo lo contiene en el futuro. Sólo cuando hayas reducido el déficit, te puedes plantear planes de empleo, incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales o una rebaja de las cotizaciones.

P: Precisamente, lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez es subir las cotizaciones.

R: Con este Gobierno se han levantado dos tabúes que estaban vigentes desde el Pacto de Toledo: subir las cotizaciones para hacer viable el sistema y un recurso permanente de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social en forma de transferencias. Una vez que se han levantado esos dos tabúes, tendría que haber generado un resultado contable positivo. Pero además, eso va a ser negativo para el empleo y para la propia Seguridad Social. En España, el coste laboral de un trabajador es uno de los más altos de la OCDE, y eso desincentiva la oferta de empleo y también va a provocar una caída de ingresos por cotizaciones. Los empresarios tienen que buscar vías de escape: contratos por menos horas, falsos autónomos, economía sumergida, etc.