El Instituto de Ingeniería de España y la Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción (MWCC por sus siglas en inglés), convertirán a Madrid en la Capital Mundial de la Ingeniería con la celebración del encuentro internacional Engineering the cities of the future, los próximos 2 y 3 de marzo, y el Día Mundial de la Ingeniería, el 4 de marzo. Este último evento se hace por indicación de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, entidad miembro de la UNESCO y gracias al patrocinio de empresas como Atlantic Copper, Crea Madrid Nuevo Norte, Ferrovial, Typsa, EMT Madrid, Fundación AON y Tragsa, entre otros.

Madrid se impuso a otras ciudades internacionales para la organización de estos dos eventos tan importantes para la ciudad, a los que asistirán más de 300 referentes internacionales del mundo de la ingeniería. Ambos eventos tendrán lugar en la sede del Instituto de Ingeniería de España, con la presencia de distintas personalidades del mundo político y empresarial. Las ponencias en torno a El Día Mundial de la Ingeniería serán retransmitidas en directo por internet y se espera que lo sigan más de 50 millones de espectadores de todo el mundo (cifras que se alcanzaron en la celebración del año pasado).

David Garcia Nuñez, presidente de MWCC, ha destacado «que Madrid se convierta en la capital mundial de la ingeniería, con el apoyo de la UNESCO, sin duda es dar cumplimiento a uno de los objetivos estratégicos de MWCC. Con la celebración de estas jornadas, posibilitamos que la ciudad y la región sea referente internacional en las soluciones urbanas, continuamos apostando por la atracción de inversión internacional a la ciudad y por supuesto seguimos tejiendo la Marca Madrid, exponiéndola de forma internacional. Con esta acción hemos implicado a los principales actores del mundo empresarial, político, institucional y académico, colaborando y aprovechando las sinergias derivadas de su propia actividad».

“Organizar la II edición de la celebración del Día Mundial de la Ingeniería supone todo un orgullo para nosotros, pues demuestra, una vez más, el gran compromiso que tiene el IIE para poner la ingeniería al servicio integral de la sociedad. Sin lugar a duda, se trata de una oportunidad única para visibilizar a los grandísimos ingenieros y empresas españolas que trabajan, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, codeándose con las figuras más representativas del sector”, comenta Carlos Rodríguez Ugarte, director general del Instituto de Ingeniería de España.

Ciudades

En esta edición, la temática a desarrollar y analizar girará en torno a las ciudades. Estos núcleos urbanos concentran la actividad económica y social a nivel global. Se estima que el 80% del PIB mundial se genera en las ciudades y que 750 urbes representan aproximadamente el 60% del PIB mundial, según Oxford Economics. El 56,2% de la población mundial vive en entornos urbanos y se espera que esta cifra aumente, según Naciones Unidas, al 60,4% en 2030 y al 70% en 2050, cuando la población mundial será de alrededor de 9 mil millones de personas.

El rápido crecimiento de las ciudades y su población plantea numerosos desafíos relacionados a aspectos esenciales para la vida urbana: servicios e infraestructuras, sistemas de transporte, acceso a la vivienda, calidad y seguridad de los asentamientos urbanos, etc. Este escenario representa un verdadero reto a la hora de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, luchar contra el cambio climático y asegurar la economía circular. Se espera que en las próximas tres décadas se construyan 1,2 millones de km² de nueva área urbana.

Las grandes urbes también tienen un gran impacto ambiental. Consumen aproximadamente el 75% de los recursos naturales, como el agua, y alrededor del 70% de la energía a nivel mundial. Además, las ciudades emiten alrededor del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y generan el 50% de los residuos globales. Por ello, es fundamental que las ciudades del futuro estén diseñadas de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mitigar su impacto en el Cambio Climático.

Las emisiones urbanas tienen numerosos impactos, pero destaca especialmente el que se produce en la salud de sus habitantes. Según la OMS, el 91% de las personas que viven en ciudades no respiran aire limpio. Las ciudades claramente sufren los impactos de cambio climático y son más vulnerables a él. Se estima que unos 500 millones de habitantes viven en zonas costeras, con gran exposición al aumento del nivel del mar y alrededor del 90% de la expansión urbana en los países en desarrollo se llevará a cabo en estas áreas de riesgo.

La tendencia es que las áreas más urbanizadas reduzcan su tasa de crecimiento urbano, aunque existen zonas menos urbanizadas de África, Asia y América Latina que están creciendo exponencialmente, donde proliferan significativamente, megaciudades con más de 10 millones de habitantes, ya 16 en todo el mundo.

Este es el mejor momento para que todos los actores involucrados, y en especial los ingenieros, debatan, analicen y propongan mecanismos preventivos y correctivos que hagan de las ciudades un lugar idóneo para vivir.