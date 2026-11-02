El incremento de los costes lleva a Ryanair a reducir un 15% el beneficio en su primer semestre fiscal

El alza de los costes del combustible está dañando las cuentas de Ryanair. La aerolínea irlandesa registró un beneficio de 2.147 millones de euros durante su primer semestre fiscal del año 2027, finalizado en septiembre, un 15% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, Ryanair ha advertido que la factura del combustible aumentará en 2.000 millones para 2027.

El incremento de los ingresos no ha servido para que Ryanair mejore los beneficios. La facturación ha aumentado en un 3%, hasta los 10.080 millones de euros, y el tráfico de pasajeros ha mejorado un 6%, pero los costes operativos también se incrementaron un 10%, hasta los 7.690 millones de euros, según ha notificado la compañía en un comunicado este lunes.

La empresa también alega que las tarifas de sus vuelos fueron un 4% más bajas por el conflicto en Oriente Medio, que según el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, provocó reticencias entre los consumidores y retrasos en las reservas.

En lo que se refiere a las perspectivas para 2027, la compañía arguye que salvo que se produzca una resolución rápida del conflicto en Oriente Medio, se prevé que los precios del combustible para aviones se mantengan elevados «hasta bien entrado el año 2027».

Ryanair a aerolínea apunta que todas las aerolíneas de la UE se enfrentarán a una factura de combustible «significativamente más elevada el próximo año». Asimismo, señala que aunque el precio de los vuelos europeos de corta distancia se incrementen como consecuencia del combustible y las reducciones de capacidad de la competencia, es «poco probable» que esto compense por completo el aumento estimado de unos 2.000 millones de euros (según los precios a plazo actuales) en la factura de combustible.

Para compensar esta situación, Ryanair está revisando todos los costes, prestando especial atención a las negociaciones sobre la rotación de aeropuertos (dado que los aviones MAX-10, de bajo consumo, entrarán en servicio a partir de la primavera de 2027), a los convenios colectivos que vencen (lo que podría requerir congelaciones salariales temporales), a la reducción de las ratios de tripulación y al mayor uso de la inteligencia artificial para impulsar «aún más la productividad de las funciones operativas y administrativas/de apoyo».

Los precios del combustible de aviación de Ryanair para el ejercicio fiscal 2027 (cubiertos en un 80% a unos 67 dólares por barril) han ampliado la ventaja de la empresa en materia de costes frente a otros competidores de la UE y han contribuido a proteger los beneficios del año en curso.

Aunque los precios del petróleo siguen siendo volátiles, el grupo ha ampliado la cobertura para el ejercicio fiscal 2028, aprovechando las recientes caídas de precios, hasta el 25% a unos 95 dólares por barril.

A 30 de septiembre, el efectivo bruto ascendía a 2.600 millones de euros, incluso tras haber realizado amortizaciones de deuda por valor de 1.300 millones de euros, inversiones de capital por valor de 800 millones de euros y distribuciones a los accionistas por valor de 400 millones de euros.

El consejo de administración ha declarado también un dividendo a cuenta de 0,273 euros por acción (pagadero a finales de febrero de 2027) y otra recompra de acciones por valor de 800 millones de euros (que comenzará en febrero, cuando los flujos de caja suelen ser muy positivos de cara a la temporada de viajes de verano).

Se prevé que esta última operación de recompra se prolongue durante aproximadamente 10 meses (a partir de finales de febrero), en función de las condiciones del mercado.

La empresa también informa de que prevé aumentar el tráfico de pasajeros un 3% para el ejercicio fiscal completo de 2027, hasta los 214 millones de pasajeros, y también que su ventaja en los costes unitarios siga ampliándose.

Con el 80% del combustible de aviación cubierto a unos 67 dólares por barril hasta marzo de 2027, la compañía indica que sus resultados de este año están bien protegidos frente a la volatilidad actual del precio del petróleo, lo que también ha ayudado a compensar un nuevo incremento de 300 millones de euros en el impuesto medioambiental de la UE, los «importantes» aumentos salariales de la tripulación en virtud de los nuevos convenios colectivos plurianuales y el aumento de los costes de mantenimiento.

Los costes unitarios definitivos del ejercicio fiscal 2027 (que ahora se reparten entre el objetivo de tráfico más bajo de 214 millones) dependerán del precio del combustible de aviación no cubierto en el segundo semestre.

Aunque la demanda del tercer trimestre es sólida, apunta Ryanair, con tarifas que tienden a situarse ligeramente por encima de las del mismo trimestre del año pasado, el plazo de reserva sigue siendo más corto.

La empresa apunta que el resultado de las tarifas del tercer trimestre dependerá en gran medida de la solidez de las reservas de última hora para las vacaciones escolares de octubre/noviembre y las de Navidad. Como es habitual en esta época del año, Ryanair señala que es «demasiado pronto» para ofrecer una orientación significativa sobre el beneficio después de impuestos del ejercicio fiscal 2027.