El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una caída del 0,9%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder la cota psicológica de los 16.000 enteros y a situarse en los 15.894,4 puntos hacia las 9.10 horas.

Los inversores centrarán hoy su atención en Grifols, que inició la sesión con una caída del 5%. La compañía publicó este martes, tras el cierre del mercado, sus resultados hasta septiembre, periodo en el que obtuvo un beneficio neto de 304 millones de euros, más del triple (+245%) que en el mismo periodo de 2024, cuando ganó 88 millones.

El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, anunció este martes que la empresa ha elevado su previsión de ingresos para 2025 a más de 7.600 millones de euros, superando así la horquilla estimada previamente, situada entre 7.550 y 7.600 millones de euros.

Por su parte, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha confirmado este martes que la compañía también saldrá de Venezuela, México y Chile en el marco de la estrategia de la compañía para reducir su exposición a Hispanoamérica.

Además, Atrys Health ha vendido la totalidad del capital social de su filial Aspy Global Services, la división de prevención del grupo, al Grupo Echevarne, holding empresarial familiar que opera en el sector sanitario, por 145 millones de euros.

Empresas del Ibex 35

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Colonial (+0,37%), Solaria (+0,36%) y Naturgy (+0,77%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Grifols (-5,36%), junto con CaixaBank y BBVA, que retrocedían un 2,18% y un 2,02%, respectivamente, afectadas por el efecto ex dividendo.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada en negativo, con descensos del 0,73% en Fráncfort, del 0,69% en París, del 0,63% en Milán y del 0,35% en Londres.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,12% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 64,36 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 0,15%, hasta los 60,47 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1489 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,150%.