Carola Hermoso, la nueva directora general de la patronal del acero, asegura en una entrevista a OKDIARIO que la Unión Europea debe «tomarse en serio la necesidad de tener una industria fuerte» para salvaguardar «60.000 puestos de trabajo en España», que son los que sostiene el sector. Así, la líder de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) pide a las administraciones públicas, tanto de España como europeas, que tomen las medidas pertinentes para que estas empresas puedan resurgir y recuperar la posición perdida.

PREGUNTA.-¿Qué debería de hacer la Administración para proteger la industria?

RESPUESTA.- La verdad es que llevamos mucho tiempo reclamando a las instituciones europeas que pongan la industria a la cabeza de las políticas económicas y creemos que está habiendo un cambio. Lo hemos visto en el informe Letta y en el informe Draghi.

Lograr la competitividad de la industria europea es una prioridad. Primero, porque es fundamental para la transición energética. El acero, en particular, es crucial para el desarrollo de las tecnologías renovables, como la eólica o la solar, pero también para otros sectores que son estratégicos para Europa como la defensa.

Yo creo que ese chip está cambiando un poco en la Unión Europea y que ya se están priorizando políticas industriales. Pero estamos todavía muy al principio de esta nueva legislatura. Hay muchas buenas intenciones. Va a haber un Clean Industrial Deal y un plan para el metal y el acero que ya están elaborando. Esperemos que en esas piezas legislativas, o en esos documentos estratégicos que prevén una serie de actuaciones a largo plazo en la Unión Europea, se incluyan todas las cuestiones que más nos preocupan.

Fundamentalmente, queremos que se aborden los temas comerciales, los costes energéticos y la transición energética. Eso sí, que la transición se lleve a cabo de una manera razonable, facilitando las inversiones y apoyando a la industria para ese proceso de descarbonización.

P.- ¿Cuál es el estado del problema de la importación de tubos chinos?

R.- Nos hemos reunido varias veces con las Administraciones y ellos nos han dado la razón. Esto es un fraude de importación. Lo que pasa es que es difícil de controlar, porque Aduanas tiene unos recursos limitados para controlar todo lo que entra.

Lo que nosotros le estamos pidiendo a la Administración es que ponga más recursos en el control aduanero para estar seguros de que lo que entra y lo que va en ese contenedor es realmente lo que se ha declarado. El fraude consiste en importar tubos soldados con un código arancelario distinto al que le corresponde para evitar un sobrecoste, el arancel.

Ahora mismo, la situación no ha avanzado demasiado. Nosotros estamos trabajando para intentar buscar más pruebas que demuestren que este fraude nos está perjudicando mucho. Todavía no puedo dar novedades porque no hemos avanzado demasiado. Desde la administración no han avanzado demasiado.

P.- ¿Va a sobrevivir la industria a todos los problemas actuales?

R.- Si se dan las condiciones y la Unión Europea y España se toma en serio la necesidad de tener una industria fuerte, podemos confiar en que todos esos puestos de trabajo que tanto nos preocupan en España, 60.000, se mantengan. Pero necesitamos un compromiso político de la Administración para llevar a cabo actuaciones que realmente mejoren la competitividad de la industria europea, porque es crucial para nuestra autonomía estratégica y para nuestra seguridad económica.

Yo sí soy optimista. Pienso que todavía hay margen para que las industrias europeas vuelvan a lograr esa competitividad que perdieron con el tiempo. Pero necesitamos que venga acompasado de políticas que lo permitan.