La Campaña de la Renta y Patrimonio del ejercicio fiscal 2023 arrancará el próximo 3 de abril con la presentación de las declaraciones por Internet, de acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria, publicado este lunes por Ep. Hacienda adelanta así el inicio de la declaración de las declaraciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y sobre el Patrimonio (IP) 8 días, en comparación con el año pasado.

Si bien el año pasado, las declaraciones de IPRF e IP se presentaron el 11 de abril, respecto del ejercicio 2022, este año Hacienda se adelanta. Este 2024, la Campaña del 2023 arrancará justo después de Semana Santa, el 3 de abril, y se extenderá hasta el 1 de julio, un día más de lo que suele ser habitual, ya que el 30 de junio cae este año en domingo.

Además, desde el 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono, estando la solicitud de cita disponible desde el 29 de abril hasta el 28 de junio.

Entre el 3 de junio hasta el 1 de julio de 2024, la Agencia Tributaria confeccionará a los contribuyentes que así lo deseen, sus declaraciones de forma presencial en sus oficinas, con solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio.

Entre las novedades de esta campaña destacan nuevas obligaciones impuestas por el Ejecutivo de Sánchez para los contribuyentes españoles. Por ejemplo, la obligatoriedad para los autónomos de hacer la Declaración de la Renta el año que viene, con independencia del nivel de sus ingresos.

Declaración de IRPF sólo por Internet

También, la obligación de presentar la declaración del IRPF a través de medios electrónicos, «siempre que la Administración tributaria asegure la atención personalizada a los contribuyentes que precisen de asistencia para su cumplimentación por tales medios». Una obligación que contradice el posicionamiento del Supremo del pasado verano en el que permitía a los ciudadanos que más sufren la brecha digital, presentar este modelo tributario de forma presencial.

Así, mientras el Alto Tribunal recordó que la Ley General Tributaria «reconoce el derecho, que no la obligación», de los ciudadanos a utilizar los medios electrónicos, así como el deber de la Administración de promover su utilización; el Ejecutivo de Sánchez ha preferido obligar a los españoles más mayores a adaptarse a las nuevas tecnologías.

Respecto de las pocas deducciones estatales por vivienda que la reedición del Gobierno frankestein permite para la declaración de este año, destaca la extensión hasta el 31 de diciembre de 2024 de todas las medidas destinadas a las reformas que ayuden a realizar un consumo más sostenible de energía, ya sea en casas particulares o en bloques de vecinos: cabe la deducción de un 20%, 40% o 60% de IRPF a quienes impulsen estas actuaciones sobre sus propiedades. Además, los propietarios que reduzcan el precio del alquiler en los nuevos contratos de arrendamiento en zonas tensionadas que se firmen a partir del 1 de enero de 2024 disfrutarán de una deducción del 90% en el IRPF sobre el rendimiento neto.

Aparte de las estatales, los expertos recomiendan prestar atención a todas aquellas deducciones autonómicas que puedan resultarles de aplicación ya que, «Hacienda gana 9.000 millones al año por deducciones del IRPG que no aplicamos», tal y como Enrique García, CEO y cofundador de Tax Down, explicó a OKDIARIO.

Un dato relevante dado que España sigue siendo el país de la Unión Europea donde más ha subido la presión fiscal de sus ciudadanos: en concreto, un 2,9% del PIB en el periodo 2019-2022, según Eurostat. Un dato que contradice las afirmaciones de la ex ministra de Asuntos Económicos y ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, tal y como demostró este periódico.

Y es que, al contrario de lo que el Ejecutivo intenta vender, no sólo la pérdida de poder adquisitivo de los españoles es aún más grave por la inflación, sino también por las medidas acometidas por el propio Sánchez. Este Gobierno ha minorado de forma progresiva -ejercicio a ejercicio- los máximos exentos de las aportaciones a planes de pensiones privados, así como no ha deflactado la tarifa estatal del IRPF. En definitiva, una suerte de medidas cuya repercusión directa ha sido sufrida por el neto recibido a final de cada mes por los españoles, sin posibilidad de recuperarlo en su declaración de IRPF declarada al año siguiente. Con este adelanto del plazo de recaudación el Gobierno busca combatir la economía sumergida provocada de forma directa por sus medidas, como el incremento del salario mínimo interprofesional que se debate esta mañana entre Trabajo y sindicatos y que no contempla un aumento de la productividad.