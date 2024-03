Grifols vuelve a hundirse más de un 10% en Bolsa este lunes como reacción a la exclusiva publicada por OKDIARIO que informa de que hay grandes grupos alemanes y estadounidenses interesados en entrar en su capital. Fuentes del mercado aseguran que se interpreta como un rescate a precio de derribo y que implicaría una ampliación de capital masiva con la consiguiente dilución de los accionistas.

«Los inversores lo ven como un rescate de Grifols y a estos precios tan bajos tras las caídas en Bolsa. Es como si en su día se hubiera publicado que Banco Santander se interesa por el Popular», explica una fuente del mercado.

Otra añade que «esta operación implica que, en cuanto esté el OK de la CNMV, tendrán que hacer una ampliación masiva de capital y buscarán un anchor (es decir, un inversor externo que asuma esa ampliación), lo que diluirá a lo bestia a la familia y al resto de accionistas», añade otra fuente.

Finalmente, las fuentes aseguran que el mercado se pregunta por qué esperan y no lo hacen ya. Como explica este medio, los posibles interesados en entrar en el capital de la biofarmacéutica catalana exigen que, antes de hacerlo, resuelva las vinculaciones con el holding familiar Scranton, que es donde focalizó sus críticas el conocido informe de Gotham Cityde enero.

El mercado espera que la CNMV obligue a Grifols a deshacer las oscuras operaciones cruzadas con Scranton cuando publique las conclusiones de la investigación que está llevando a cabo. Algo que, según las fuentes consultadas, obligará a Grifols a ampliar capital. «Pero la familia no tiene dinero para asumirla», asegura una de ellas.

Una solución para ese problema sería precisamente la entrada de un nuevo inversor que cubra dicha ampliación, lo que se conoce como un caballero blanco. De esta forma, mataría dos pájaros de un tiro: podría deshacer la relación con el holding patrimonial de la familia y realizar la necesaria ampliación de capital.

Sin embargo, esta solución tiene los efectos negativos comentados. Por un lado, se interpreta como un rescate; y si una empresa necesita un rescate, es que tiene serias dificultades y el mercado se queda con esa lectura. El dinero es miedoso y huye ante cualquier riesgo, y, en el caso de Grifols, llueve sobre mojado tras el ataque del fondo bajista Gotham.

Por otro lado, esta operación implicaría una enorme ampliación de capital que diluiría a los accionistas (se reduciría su porcentaje en el accionariado al aumentar el capital total), lo que supondría fuertes pérdidas para ellos.

Diseño de la operación

«La operación consistiría en comprar inicialmente en torno a un 30% del capital y entrar en el consejo, para en un plazo de entre cuatro y ocho años alcanzar el 51%», explican las fuentes de la exclusiva de OKDIARIO. Este plan requeriría lanzar una opa al exceder el 30%, pero «podría hacerla pactada con los accionistas a un precio que no implique hacerse con el 100%», añade. No obstante, sólo ha habido contactos tentativos hasta ahora y no se sabe si finalmente acabarán fructificando en una operación.

Las mayores farmacéuticas alemanas son Boehringer, Bayer y Merck, mientras que en Estados Unidos sobresalen Johnson & Johnson, Eli Lilly, Pfizer o Abbott. Grifols es muy conocida en ambos países, donde tiene una fuerte presencia. Cabe recordar que una de las mayores compras de la compañía de hemoderivados -de donde proviene su fuerte endeudamiento- fue la alemana Haema en 2018.

En cuanto a Estados Unidos, también realizó allí otra de sus grandes adquisiciones: Biotest, ahora llamada BPC Plasma. Además, Grifols fue incluida en una lista que elaboró el ex presidente Barack Obama de empresas estratégicas en caso de conflicto o emergencia nacional, debido a la necesidad de contar con reservas de plasma.

Además, en 2020 la empresa española fichó al ex embajador de ese país en España, James Costos, para su consejo de administración. Precisamente, este consejero no firmó las cuentas anuales presentadas la semana pasada, pero este lunes se ha subsanado este requisito.

En la conferencia con analistas que provocó el histórico desplome de Grifols en Bolsa del jueves (cayó el 34,93%), la cúpula de la compañía catalana no hizo ningún anuncio referente a sus relaciones con Scranton, más allá de prometer no hacer más operaciones vinculadas y que el presidente, Thomas Glanzmann, dejará de ser ejecutivo en 2025.

Pero lo que puso de los nervios al mercado fue sus malas (y mal explicadas) previsiones sobre el cash flow en 2024, a pesar de anunciar ventas de activos para reducir deuda y la refinanciación de la misma. De hecho, Gotham City de mofó de estas explicaciones en redes sociales.

El viernes, Grifols aclaró estas expectativas -aunque siguió anunciando que apenas generará caja este año- y la acción logró rebotar el 18,35% en Bolsa. No obstante, el nerviosismo continuaba y la información de hoy ha vuelto a desatar el pánico bursátil.