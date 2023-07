Los grandes consumidores de gas podrán solicitar ya las ayudas por la subida de precios

El Gobierno ha publicado las bases de la línea de ayudas para compensar los costes adicionales ante el aumento excepcional de los precios del gas natural, en un contexto marcado por las caídas de producción que registran los sectores más intensivos en su consumo, coincidiendo con la guerra en Ucrania.

El otorgamiento de estas ayudas, que se concederán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2023 y solo podrán tener en cuenta los consumos de gas natural entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Podrán acogerse a esta medida extraordinaria y temporal aquellos beneficiarios que, entre otros aspectos, hayan consumido más de 1,5 GWh al año de gas natural durante, al menos, uno de los dos años anteriores al de la convocatoria.

También los que acrediten que el cociente entre el consumo anual de gas natural y valor añadido bruto anual de cada una de sus instalaciones operadas haya sido igual o superior a 1,5 kWh/euros durante, al menos, uno de los dos años anteriores al de la convocatoria, según informa Efe.

Quedan excluidas las empresas que hayan sido sancionadas por la Unión Europea o las que no se encuentren al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de otros préstamos o anticipos concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Hasta 4 millones de euros

De forma general, la ayuda máxima por beneficiario será igual al 50 % del coste subvencionable y la ayuda recibida por beneficiario no podrá superar los 4 millones de euros durante todo el ámbito temporal.

Alternativamente, la ayuda máxima por beneficiario se podrá calcular como el 40 % del coste subvencionable, hasta un máximo de 25 millones de euros por grupo empresarial, siempre que el ebitda en el periodo subvencionable no supere el 70 % del que contabilizó en 2021 (si el ebitda de 2021 fuera negativo, la suma de la ayuda máxima y el ebitda durante dicho año no podrá ser superior a cero).

Ante el deterioro de la competitividad de las empresas industriales afectadas por la actual crisis en Ucrania, el Ejecutivo ve necesario arbitrar mecanismos que permitan reducir el coste que la energía tiene para estos consumidores intensivos y, de esta forma, mejorar su competitividad internacional.

Estos sectores, que fabrican productos básicos para la economía, están, en algunos casos, recurriendo a expedientes de regulación temporal de empleo para asegurar su mantenimiento, por lo que urgen medidas para paliar el excesivo aumento de sus costes energéticos, señala el Ministerio de Industria.

Estas medidas para los consumidores industriales «gas intensivos» formaban parte del real decreto aprobado el 27 de diciembre y estaba previsto que la línea de ayudas se aprobara en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

El texto recogía las instalaciones que pueden acogerse a estas ayudas en función de su consumo anual y excluía a aquellos sectores capaces de repercutir el aumento de los costes energéticos en sus clientes a través de un aumento del precio de sus productos, así como a las actividades que causan perjuicios al medio ambiente.