El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha comparado al BBVA con un conductor kamikaze, el que «va en dirección contraria y piensa que los demás están locos» puesto que «todo el mundo piensa que la OPA no es buena para el país».

Respecto a la consulta pública que ha puesto en marcha el Gobierno, González-Bueno ha asegurado que «resulta muy evidente cuál es la opinión de los agentes sociales, se ha manifestado y se seguirá manifestando. Es un elemento muy a tener en cuenta, el procedimiento por el que se haga no nos corresponde a nosotros».

Y ha confirmado que «el Banco Sabadell evidentemente va a contestar a la pregunta que ha planteado el Gobierno, a los elementos de interés general que están en juego e individualmente cada uno es libre de participar». Respecto a su respuesta, «la decidirá el consejo, se está elaborando un borrador».

El CEO del Sabadell ha justificado la comparación del BBVA con el conductor kamikaze en que «hay un rechazo unánime a la OPA. Los actores principales, que son asociaciones de empresarios -fundamentalmente de pymes y de toda España, no sólo de Cataluña y Valencia- se han mostrado inequívocamente en contra porque afecta al bienestar y a la financiación futura, tiene impacto por distintas vías. Se han opuesto con la misma contundencia los sindicatos y no es habitual: no es deseable no sólo por el impacto en el empleo directo sino también en el indirecto».

«También hay cuestiones de equilibrio territorial y estabilidad financiera. Veremos dónde termina esto. Pero que tenga respaldo o no mayoritario debe tener influencia en el resultado final de la OPA».

A su juicio, el segundo elemento por el que «la OPA ha descarrilado» es que «las acciones de BBVA desde el famoso 29 de abril de 2024 son las que menos se han revalorizado de los bancos españoles: un 23% si incluimos dividendos. Los bancos europeos han subido un 38% en ese período, y la media de los bancos españoles puramente nacionales, el 54%. El Sabadell ha subido un poco más, un 60%. Por tanto, la moneda con la que pagan se ha desvalorizado».

«Si el precio ha bajado y hay un rechazo general, no parece que tenga mucho sentido la OPA», ha concluido González-Bueno en la presentación de los resultados del primer trimestre del Sabadell.

Como adelanta hoy OKDIARIO, el BBVA ha ofrecido al Gobierno mejorar el precio de la OPA en 1.000 millones a cambio de que no imponga unas condiciones duras tras la consulta citada.

El consejero delegado del Sabadell no ha querido criticar la resolución de la CNMC sobre la OPA, pero sí ha admitido que no ha aceptado ninguna de sus propuestas: «Nosotros propusimos segregar el negocio de pymes para dar entrada a un competidor, y después, en aquellas situaciones en que hubiera más del 20% del crédito conjunto a una pyme entre BBVA y Sabadell, que se mantuviera en el tiempo, era muy razonable. No fue al final lo que se aprobó y no cubre ni mucho menos al 100% de las pymes. Pero no nos corresponde a nosotros opinar».