El Gobierno de Pedro Sánchez ha repartido hasta el 30 de abril el 5,9% de los fondos europeos previstos para este año, a falta sólo de cuatro meses para que finalice el plazo dado por Bruselas para ejecutar todos los proyectos del Plan de Resiliencia, el 31 de agosto próximo. Según los datos de Hacienda, hasta abril se han firmado obligaciones de pago por 1.034 millones de euros, mientras que lo presupuestado por el Ejecutivo de Sánchez asciende a 17.559 millones.

Si lo medimos por la cifra de fondos europeos que realmente se han pagado -pagos realizados-, la situación es peor: 668 de los 17.559 millones de euros hasta abril.

El Gobierno tiene hasta el 31 de agosto para ejecutar y pagar todos los proyectos para cumplir con Bruselas. Quedan por tanto más de 16.000 millones de euros por repartir a fecha de finales de abril.

Pero la realidad es que esa fecha es el tope máximo, por lo que las peticiones de fondos y las adjudicaciones tienen que haberse hecho con mucha anterioridad.

La fecha es definitiva y no hay vuelta atrás, de momento. Sánchez ya pidió hace unos meses que se ampliara ese plazo pero fue rechazado por la Comisión Europea.

Además, el 31 de agosto finaliza el plazo también para cumplir con los hitos a los que se ha comprometido el Gobierno para solicitar y recibir el séptimo pago de fondos europeos de Bruselas. El Ejecutivo tiene luego de plazo hasta el 31 de septiembre para solicitar formalmente el último pago de fondos europeos, y la Comisión tiene hasta final de año para decidir si se han cumplido los hitos obligatorios para tener derecho a recibir esos fondos.

El Gobierno ha asegurado que está preparando la solicitud para alrededor de 21.000 millones de euros que todavía podría solicitar, aunque tiene pendientes de cumplir los 143 hitos a los que se ha comprometido con Bruselas.

Se da la circunstancia, además, de que algunos de esos hitos necesitan de la aprobación en el Congreso, donde el Gobierno no tiene apoyos suficientes en estos momentos al perder el apoyo de los siete diputados del partido de Carles Puigdemont.

De momento, sigue pendiente de estudio la petición del Gobierno de recibir el sexto pago de los fondos europeos. Este sexto pago se solicitó en marzo de 2026 y Bruselas estudia el cumplimiento de los 78 hitos asociados a esa solicitud para dar el visto bueno al pago de los 6.500 millones de euros pedidos.

Los fondos europeos -de los que el Gobierno renunció finalmente a 60.000 millones de préstamos- han sido una fuente de batalla política entre el Ejecutivo y la oposición.

Los datos de Hacienda han ido revelando mes tras mes, año tras año, la escasa llegada de ese dinero a la economía, con porcentajes de ejecución que han ido cayendo estrepitosamente desde el 45% alcanzado el primer año, en 2021.

Sin embargo, el Gobierno puso en marcha una plataforma para informar del estado de ejecución de los fondos, Elisa, donde señala que ya se han puesto en marcha convocatorias por más de 94.000 millones de euros y se han resuelto por valor de casi 67.000 millones.

El Gobierno dice que es el segundo país que más fondos va a recibir de Europa, tras Italia, y el primero en cumplimiento de los hitos, con 260 evaluados ya por Europa.

El Ejecutivo reconoció desde la mesa del Consejo de Ministros que los fondos europeos eran unos «presupuestos bis», ya que no ha conseguido aprobar unas cuentas públicas en toda la legislatura actual. De hecho, utilizó 2.300 millones de fondos europeos para pagar las pensiones.