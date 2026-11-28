En un escrito firmado el 19 de noviembre, el Gobierno reitera al Comité Europeo de Derechos Sociales, que está investigando la gestión por parte del Ejecutivo español de los llamados cobros indebidos del ingreso mínimo vital tras una denuncia de miles de afectados por estas reclamaciones, que va a continuar exigiendo la devolución del ingreso mínimo a los perceptores de esta ayuda que compruebe que no tenían derecho a recibirlo, aunque queden en situación de vulnerabilidad económica.

En estos momentos, miles de familias están sufriendo estas reclamaciones, en muchos casos por errores de la propia Administración central. Se trata de familias que reciben el ingreso mínimo –muchas que cobraban la ayuda por hijo pasaron a cobrar el ingreso mínimo en el verano de 2020 sin pedirlo– y que, en la comprobación fiscal al año siguiente, la Seguridad Social comprueba que los ingresos son mayores de los permitidos.

Esta situación genera que la Seguridad Social envíe cartas a los perceptores reclamando la devolución de lo cobrado, con un calendario de devoluciones del dinero obligatorio que, si no se cumple, le cobran intereses de demora y le embargan la casa.

El problema es que en muchas familias, al quitarle el ingreso mínimo o reducírselo para cobrar la deuda, quedan en situación de vulnerabilidad: sin ingresos y con una deuda que no pueden pagar.

Ante esta situación, miles de afectados han pedido insistentemente al Gobierno que modifique las leyes que haga falta para evitarla, sin suerte. Tampoco ha hecho caso el Gobierno al Defensor del Pueblo, que ha pedido cambios en la ley para que las familias no queden desamparadas.

Como último paso, en junio de 2024, miles de afectados decidieron denunciar a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, cuya sentencia será de obligado cumplimiento, con la ayuda de la ONG ATD Cuarto Mundo.

En este proceso judicial, los afectados han pedido que se apliquen medidas cautelares para que se frenen las reclamaciones a las familias que tienen deudas que no pueden pagar y que les deja el Gobierno con cero ingresos o con ingresos insuficientes para vivir. El Comité Europeo ha pedido al Ejecutivo que se pronuncie sobre esta petición y le ha conminado a que le informe de cuántos expedientes de reclamación tiene abiertos.

A esta última pregunta el Gobierno no ha contestado en dos ocasiones, mientras que a las medidas cautelares se negó a que se apliquen de manera inmediata en una primera ocasión y, en el escrito del 19 de noviembre, vuelve a reiterar que seguirá reclamando la devolución del ingreso mínimo.

«El Gobierno de España reitera las explicaciones expuestas en sus anteriores escritos e informes remitidos al Comité, relativas a la justificación de mantener un mecanismo de control sobre las cuantías abonadas en el marco del régimen del Ingreso Mínimo Vital. Este mecanismo conlleva la necesidad de recuperar las sumas percibidas indebidamente —en los casos en que se constate que el beneficiario no reunía, de hecho, los requisitos legales para acceder a la prestación—, por un importe equivalente a la cantidad abonada indebidamente», señala el Ejecutivo en el escrito.

Además, solicita al Comité Europeo que no apruebe esas medidas cautelares que podrían aliviar la vida a medio millón de familias, según los cálculos de la Asociación de Afectados por los Cobros Indebidos del Ingreso Mínimo. «Sin perjuicio de lo anterior, y dado el avanzado estado en que se encuentra el procedimiento de reclamaciones colectivas -habiéndose presentado ya las alegaciones sobre el fondo, la respuesta de la organización reclamante a dichas alegaciones y la réplica del Gobierno a esta última, completándose así la fase escrita prevista en la normativa aplicable-, el Gobierno de España considera, respetuosamente, que no resulta justificado que el Comité adopte una resolución provisional en esta etapa del procedimiento», dice el Ejecutivo.