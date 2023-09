Presidencia del Gobierno autorizó la visita a España del ministro de Defensa y hermano del príncipe heredero de Arabia Saudí, Khalid bin Salman, del pasado sábado 2 de septiembre, 72 horas antes de la entrada de Saudi Telecom Company (STC Group) en Telefónica, según ha podido conocer OKDIARIO.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha hecho mención pública hasta la fecha sobre la visita extraoficial que este periódico adelantó en exclusiva, tanto del encargado de la cartera saudí de Defensa y gestor del grupo saudí que ya es accionista principal de la teleco española como de otros miembros de la familia real saudí que, según nuevas fuentes confirman, también llegaron en la escuadrilla de aeroplanos que tomaron tierra en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz (Madrid).

«El Gobierno de Arabia Saudí envió la solicitud al Ministerio de Exteriores, y éste a Presidencia, que es la instancia que considera o no considera» la aceptación de la visita extraoficial del ministro de Defensa y otros miembros de la familia real saudí, explican fuentes conocedoras de la visita secreta. «Después, Presidencia dio las órdenes a Defensa para que autorizase los medios adecuados para que se produjese el aterrizaje», en este caso, en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz.

Defensa, mero ejecutor

Se insiste a este periódico en que la cartera ministerial de Margarita Robles simplemente «se limitó a ejecutar las órdenes de Presidencia», es decir; a autorizar el aterrizaje de los tres aviones con origen en Riad (Arabia Saudí).

Otras fuentes expertas en el ámbito castrense, aunque no conocedoras de la visita exprés, apuntalan que «debió producirse una reunión entre algún representante de Presidencia o de Vicepresidencia -del entorno de la vicepresidente primera en funciones, Nadia Calviño- y la familia real saudí pues no es factible que llegaran tantas personas allegadas del príncipe heredero de Arabia Saudí, a tres días de anunciarse la entrada del grupo saudí en Telefónica, y que no se reunieran con el Gobierno de España» o, peor, «que no se hiciera pública esta visita».

Por su parte, desde Telefónica se insiste a OKDIARIO en que la mercantil española desconoce absolutamente de esta visita o de una posible reunión entre el Gobierno español y los saudíes.

El ministro de Defensa saudí no vino solo

Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, el ministro de Defensa saudí, vino en compañía de otros hermanos del príncipe heredero de Arabia Saudí, según ha sabido OKDIARIO. En concreto, «hasta un total de 60 personas, muchas de ellas de la familia real saudí y hermanos directos del príncipe heredero, repartidos en los tres aviones», subrayan.

«Un avión vino desde Berlín y otro desde Leipzig (Alemania) sobre las 16.00 horas del sábado 2 de septiembre» y «otro, desde Londres, en la medianoche del viernes 1 al sábado 2 de septiembre, a las 0.22 horas», explican otras fuentes. La información se alinea, tal y como adelantó este diario, con el aviso que el jefe adjunto de protocolo de la embajada de Arabia Saudí, Karim Sultán, realizó a las autoridades españolas el propio viernes, es decir; apenas 24 horas antes de la llegada de los aviones. De hecho, de los tres aviones que transportaron a parte de la familia real saudí y a su séquito hasta el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, dos de ellos partieron días más tarde desde el aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez (Madrid) con rumbo a Nueva Delhi, para participar en la Cumbre del G20.