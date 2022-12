El Gobierno de Pedro Sánchez presentó el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del coche eléctrico y conectado como un plan para impulsar la transformación de las pequeñas y medianas empresas y acelerar la recuperación por el impacto de la crisis del coronavirus. Todo esto a bombo y platillo en un gran acto con los principales actores de este ecosistema empresarial. No obstante, este plan se ha convertido en un arma de doble filo para las pymes, que, con unas cuentas sin sanear aún, ahora tienen que hacer frente a avales millonarios a los que no pueden hacer frente con fondos propios y para los que, en algunos casos, se tendrán que hipotecar.

Así lo han confirmado fuentes relacionadas con el proceso, en conversaciones con este diario, que han señalado que «el PERTE del coche eléctrico y conectado no está dando los resultados que vendió el Gobierno en julio de 2021, cuando se vendó como un proyecto estrella para las pequeñas y medianas empresas de la cadena de valor de la automoción, no ha resultado así, ya que principalmente beneficia a las grandes empresas, que sí cuentan con un importante colchón financiero con el que pagar los avales, no como nosotros».

El principal problema que se están encontrando las pymes que van a formar parte de los proyectos que optan al dinero del PERTE del vehículo eléctrico y conectado es que, ahora, tienen que hacer frente a avales millonarios para recibir el dinero de Europa y que para muchas empresas se ha convertido en un quebradero de cabeza más que en una ayuda.

«Ahora tenemos que pedir dinero al banco, si llegamos a saber que iba a haber este retraso en la puesta en marcha, esta falta de transparencia y este exceso de burocracia para acceder a las ayudas no solicitamos nuestra participación en el PERTE», confiesan las citadas fuentes en conversaciones con este diario.

Apoyo a la pyme

El propio Gobierno vendía que el PERTE del vehículo eléctrico iba esta diseñado para impulsar la actuación de las pequeñas y medianas empresas en el sector de la automoción: «Recoge la esencia de lo que en el Plan de Recuperación se concibe como un proyecto estratégico transformador, ya que se pretende impulsar la transformación de la cadena de valor estratégica del sector de automoción, un sector con gran efecto tractor en la economía, englobando a todas las partes que operan en esa cadena de valor, desde las empresas emergentes más pequeñas hasta las compañías más grandes, fomentando alianzas industriales con un importante componente de apoyo a la pyme».

De hecho uno de los requisitos que solicitaba el Ministerio de Industria -cartera de Reyes Maroto hasta abril- era la presencia de pequeñas y medianas empresas para poder acceder a los fondos europeos. «Los diferentes procesos de concesión del apoyo público se incorporarán el mayor número posible de los siguientes criterios para la selección de los proyectos: contribución a la modernización del sector de la automoción, inversión privada movilizada, contenido de I+D+i, participación de pymes, creación o mantenimiento de empleo en España, cohesión social y territorial e igualdad de género», reza la memoria descriptiva del PERTE del vehículo eléctrico.

Una realidad que el Gobierno de Pedro Sánchez vendía en julio y que finalmente se ha convertido en papel mojado en su ejecución.