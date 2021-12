Unespa, la Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras, e Inverco, la Asociación de instituciones de inversión colectiva, han reiterado, una vez más, su desacuerdo con el anteproyecto de Ley reguladora para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Ambas patronales han tirado por tierra los objetivos que sobre estos productos de ahorro para la jubilación tiene el Gobierno de Pedro Sánchez: que haya 10 millones de trabajadores en 2030 gracias a la incorporación de pymes y autónomos.

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, ha sido bastante clara al afirmar que “ese objetivo no se va a cumplir”, porque “hay errores que lo impiden”, como que “el repentino fomento del ahorro en el ámbito de la empresa se hace a costa de la desaparición virtual del apoyo al ahorro individual”. En su opinión, el camino del Gobierno es el contrario al que llevan todos los países de nuestro entorno, donde “se dispara con todo lo que hay”, mientras que en España no sólo no se fomenta el ahorro privado para la jubilación, sino que se manda a los ciudadanos el mensaje de que hacer lo no es lo correcto.

Para la presidenta de Unespa, el segundo error es que el Ejecutivo no ha hecho ninguna alusión, ni en el anteproyecto ni en la memoria, de la cuestión de quién va a financiar el segundo pilar, el referido a los planes de pensiones de empleo. Asimismo, ha criticado que no se contemplen incentivos fiscales para que los autónomos y las pymes adopten este tipo de planes. “Con el proyecto en la mano, creo que el dueño de un bar no tiene ningún incentivo para promover con sus trabajadores ese sistema», pero «lo que sí tiene son dificultades que gravitan sobre su negocio”, ha afirmado, como la fiscalidad sobre el empleo, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la anunciada reforma fiscal, que “dado la evolución de nuestras cuentas públicas será más recaudatoria que otra cosa”.

Pilar González de Frutos ha reclamado “un Gobierno que esté convencido de la bondad de un ahorro a medio y largo plazo y que haya una gran transparencia sobre la evolución de las pensiones de nuestro sistema público”. Por su parte, Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, ha vuelto a poner de manifiesto que el Ejecutivo se ha adelantado al comité de expertos y ya ha hecho “reformas significativas”, como la reducción de las aportaciones con deducción fiscal a los planes de pensiones individuales hasta los 1.500 euros, una medida contemplada en los Presupuestos Generales de 2022.

La patronal de gestoras y fondos coinciden con la de seguros en señalar que no existen incentivos para las empresas. “Con estos mimbres”, Martínez -Aldama también ve “muy complicado”, que se lleguen a los 10 millones de trabajadores en 2030. En su opinión, el “desarrollo escaso, por no decir el fracaso” de los planes de pensiones de empleo “es responsabilidad de los interlocutores sociales, que no se han puesto de acuerdo”.

González de Frutos y Martínez-Aldama han hecho estas declaraciones durante el encuentro en el que también ha participado Sergio Álvarez Camiña, director general de seguros y fondos de pensiones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, quien ha hecho hincapié en el fomento, por parte del Gobierno, de los planes de pensiones de empleo de promoción pública. Ha destacado que los planes de pensiones individuales “son productos enormemente cuestionados”, con una rentabilidad inferior a la que les correspondería atendiendo a los costes que soportan, unas comisiones que de media son del 1%, frente al 0,4% de los planes de empleo, ha defendido.

El presidente de Inverco ha recordado que esa comisión media del sistema individual del 1% está en línea con la regulación europea, mientras que la rentabilidad media, neta de gastos, de los planes de pensiones individuales está en el 14% en un año, en el 2,3% a 15 y en el 3,2% en 26, con lo que baten a la inflación. Martínez- Aldama ha defendido que menores comisiones no implican rentabilidades adicionales, ya que en los últimos ejercicios la diferencia entre los planes de pensiones individuales y los de empleo, con menores comisiones, “son nulas”.