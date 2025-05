Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha afirmado este martes que «no es comprensible» que el Gobierno lance una consulta pública sobre la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, porque «descalifica en cierta medida» a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y supone «renunciar» a la propia responsabilidad del Ejecutivo a la hora de tomar una decisión sobre la operación.

«Vamos al asambleísmo puro y ya está. No lo llego a entender y no entro en el fondo, porque el fondo es el Gobierno, la ley dice que tiene la capacidad de decidir si hay compra, si no hay compra (…) pero lo que no es comprensible es que el Gobierno se ampare en una consulta, en un referéndum para este tema, porque entonces habría que hacer consultas para todo», ha señalado Garamendi.

Crea inseguridad jurídica

«Eso es lo que marca la ley, lo que marca el Estado de Derecho y ya está. Entrar en consultas, imagínese la de consultas que podríamos hacer en España. Genera efectivamente inseguridad jurídica, es decir, a quién se pregunta, cómo se pregunta, de qué manera se pregunta y qué capacidad tiene el que contesta», ha apuntado.

Garamendi ha mostrado su postura sobre esta decisión del Gobierno en declaraciones a Telecinco. Además, el presidente de la CEOE ha insistido en que el Gobierno «tiene una responsabilidad y una capacidad» en esta operación, cuya decisión tendrá que ser aceptada por los dos bancos implicados.

Garamendi ha afirmado que el Gobierno es el que tiene que decidir ahora con los informes que tiene en su mano, entre ellos el de la CNMC. «Y a partir de ahí, pues es el propio Gobierno el que, con sus atribuciones, tiene que decidir», ha concluido.

La consulta pública de la OPA

Pedro Sánchez anunciaba este lunes en la inaguración de la 40 Reunió Cercle d’Economia que celebrará una «consulta pública» antes de decidir en relación a la oferta pública de adquisición (OPA) que ha lanzado el BBVA sobre Banco Sabadell.

El procedimiento comenzará el martes 6 de mayo y se desarrollará en un plazo de 15 días hábiles a partir de mañana hasta el martes 27 de mayo (puesto que el día 15 es festivo), en el que podrá participar cualquier ciudadano, asociación u operador económico. Tras este periodo, el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tendrá que decidir si eleva la consulta al Consejo de Ministros. Además, no se modificarán los plazos.

Igualmente, el ministro podrá mantener las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), establecer nuevas exigencias o incluso vetar la fusión de las dos entidades una vez finalizase la OPA, para lo que contará con un plazo adicional de un mes.