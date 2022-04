El fondo de rescate habilitado en julio de 2020 por la SEPI para socorrer a grandes empresas españolas afectadas por la pandemia ha rechazado hasta el momento la tramitación de 15 peticiones de ayuda por un importe conjunto de casi 445 millones de euros, lo que supone algo más del 8 % de la cantidad solicitada hasta ahora. No obstante, sí se ha rescatado a empresas que incumplen los requisitos del fondo, como Plus Ultra o Duro Felguera.

Según han detallado a Efe fuentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -gestora del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas-, esos rechazos se deben a que las solicitudes han resultado ser inelegibles.

Los principales motivos, según los requisitos establecidos al constituirse el fondo, son que las empresas habían solicitado menos de los 25 millones de euros que se establecieron como importe mínimo a solicitar.

De hecho, varias de esas empresas han acudido a otros instrumentos de apoyo financiero más adecuados a su tamaño.

Otro de los motivos por los que se han rechazado solicitudes ha sido porque la financiación de operaciones con cargo al fondo se configura como una intervención de último recurso. Por ello, las empresas que han logrado soluciones alternativas no son elegibles para recibir este tipo de rescates.

El tercero de los motivos de rechazo más frecuentes, siempre según las mismas fuentes, es que las empresas solicitantes ya estaban en dificultades antes de la pandemia y, por lo tanto, no pueden recurrir a este fondo, que está creado expresamente para atender a entidades cuya viabilidad se ha visto comprometida a raíz de la crisis sanitaria. Esta justificación no se ha aplicado en los casos de Plus Ultra o Duro Felguera.

Por contra, tal como se ha ido haciendo público, de momento se han aprobado 19 de las 69 peticiones de asistencia (el 27,5 %), por un importe conjunto de 2.125,8 millones de euros, lo que equivale al 40 % de los 5.310,5 millones solicitados, y al 21 % de los 10.000 millones de que dispone el fondo, cuya vigencia vence el 30 de junio.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la inyección de 85 millones de dinero público para dos cadenas hoteleras: Hesperia y Abba (55 y 35, respectivamente).

Según ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de dos cadenas «muy importantes», ya que suman 3.400 trabajadores fijos en sus plantillas, con establecimientos no sólo en destinos turísticos sino también otros en entornos rurales e industriales.

El importe medio de las operaciones se sitúa, tras las aprobadas este martes, en 111,8 millones, aunque las ayudas oscilan entre los 475 millones, la más elevada (Air Europa), y los 29,3 millones concedidos a Grupo Abades.