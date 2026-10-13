El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado de forma significativa su previsión de inflación para España en 2026, hasta el 3,7%, siete décimas más que en su anterior informe de primavera, mientras mantiene la tasa de paro en el 9,8%, muy por encima de la media europea.

Las nuevas estimaciones dibujan un escenario de desequilibrios persistentes para la economía española: los precios crecerán más que en el conjunto de la eurozona y el desempleo seguirá prácticamente duplicando el promedio de sus socios, pese al mayor dinamismo del producto interior bruto (PIB).

Según el informe, presentado este martes, España registrará una inflación media del 3,7% en 2026, frente al 3,1% previsto para la eurozona. La revisión al alza supone un empeoramiento de las perspectivas de precios respecto a la pasada primavera y sitúa a la economía española entre las que afrontan una mayor presión inflacionista dentro del área de la moneda única.

A este escenario se suma un mercado laboral que continúa mostrando una brecha considerable respecto a Europa. El FMI mantiene su previsión de una tasa de desempleo del 9,8% tanto para este año como para 2027, frente al 6,3% estimado para la eurozona en ambos ejercicios. Aunque el organismo espera una reducción respecto al 10,5% registrado en España en 2025, la diferencia con sus socios europeos seguirá siendo de 3,5 puntos porcentuales.

El discurso que mantienen desde el Gobierno es claro: España seguirá avanzando a mayor ritmo que las principales economías europeas. Sin embargo, la imagen es otra. España avanza sí, pero lo hará con una inflación superior a la media de la eurozona en 2026 y una tasa de paro que continuará muy por encima de la de sus socios.

España supera la media europea

El FMI prevé que la inflación en España se modere hasta el 2,7% en 2027, frente al 2,8% proyectado para el conjunto de la eurozona. Aunque esta moderación no evita el deterioro de las perspectivas para el ejercicio actual, en el que el organismo ha elevado siete décimas su estimación respecto al informe publicado en primavera.

La diferencia entre España y la eurozona resulta especialmente relevante porque muestra que el mayor crecimiento previsto para la economía española no irá acompañado de una evolución más favorable de los precios durante 2026. Mientras el PIB avanzará a un ritmo superior al de sus socios, la inflación también será más elevada.

Por si fuera poco, el contexto internacional añade incertidumbre a estas previsiones. El FMI advierte de que la guerra en Oriente Próximo está generando un impacto negativo sobre la oferta, que se transmite a la economía mundial a través de unos precios energéticos más altos y volátiles. La prolongación de las hostilidades podría intensificar los costes económicos y aumentar la presión sobre los mercados de materias primas.

El organismo no atribuye expresamente a un único factor la revisión de la inflación española, por lo que no cabe establecer una relación causal directa sin información adicional. Sus advertencias globales, no obstante, apuntan a que la evolución de la energía y las tensiones geopolíticas seguirán siendo elementos relevantes para las perspectivas de precios.

Tasa de paro cerca del 10%

El desempleo continúa siendo uno de los principales puntos débiles de la economía española en las proyecciones del FMI. El organismo prevé que la tasa de paro se sitúe en el 9,8% en 2026 y 2027, frente al 10,5% de 2025. La reducción prevista no bastará para cerrar la brecha con el mercado laboral europeo.

En el conjunto de la eurozona, la tasa de desempleo será del 6,3% durante los dos próximos años. Esto supone que el paro español superará en 3,5 puntos porcentuales la media prevista para el área del euro y se mantendrá cerca del doble de ese nivel.