Los expertos advierten: estas son las 5 cosas que tu banco no te cuenta y puedes reclamar

Las 5 cosas que tu banco no te cuenta y puedes reclamar son elementos que debes tener en cuenta. Tener claro qué nos ofrece el banco en el que estamos es fundamental, especialmente en este tipo de elementos solemos perder dinero. No prestamos atención a unas condiciones que nos pueden ayudar a ganar más o a no perder tanto. En esencia la educación financiera es fundamental en estos tiempos que corren, es importante conocer en todo lo que hace referencia a esta cuenta bancaria que acabamos de abrir.

Siendo esencial conocer lo que nos dice el banco y en especial poner en práctica algunas condiciones que podemos marcar desde un principio. Lo importante es conocer qué es lo que podemos conseguir con nuestro dinero. La amplia variedad de bancos y de ofertas que hay en este momento es fundamental para poder acabar con una pérdida de dinero que podemos tener en muchas ocasiones, que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Toma nota de estas 5 cosas que quizás puedas reclamar, dependiendo de las condiciones que hayas puesto sobre la mesa con tu banco de confianza o con el que quieres empezar a trabajar.

Tu banco quizás no te diga toda la verdad

Es importante conocer nuestros derechos como clientes, pero también hay que estar al día de las condiciones que firmamos. Llega un momento en el que tenemos que poner sobre la mesa nuestras necesidades, pero también debemos tener muy claro que es lo que debemos obtener.

Saber qué firmamos es fundamental. Antes de cambiar de banco, pedir un préstamo o trasladar nuestra nómina porque nos han ofrecido algo nuevo, es indispensable saber a qué nos enfrentamos. Quizás en un primer momento las condiciones sean más ventajosas, pero al final del recorrido no ganaremos lo que esperaríamos.

Todo banco debe darnos toda la información previamente. Antes de hacer cualquier trato, debemos tener por escrito una serie de condiciones que son las que acompañan esta cuenta corriente en la que hemos puesto toda la confianza necesaria. Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunos detalles que son claves.

Es hora de establecer algunos detalles que son claves y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Estas 5 cosas las debemos tener claras para que no perdamos dinero o no dejemos de ganar tanto.

Las 5 cosas que tu banco no te cuenta

Desde BBVA nos invitan a descubrir algunos detalles que son claves, el primero de ellos, nos indica qué tipo de cuanta necesitamos y como son esas cuentas. Diferenciamos entre dos:

Cuenta corriente: servirá para recibir los ingresos habituales (como una nómina), realizar los distintos pagos (el alquiler, las facturas del gas, la luz, el agua, etc.), cargar compras que realicemos con las tarjetas, etc. Así pues, suele ser un tipo de cuenta donde hay cierto movimiento, destinada a administrar los ingresos y los pagos con comodidad.

Cuenta de ahorro: está pensada precisamente para ahorrar. Eso significa que el dinero está más quieto y que el capital acumulado nos puede servir para cubrir un imprevisto o llevar a cabo un proyecto importante.

Las comisiones te las puedes ahorrar, pero cuidado, puedes tenerlas al sacar dinero desde otra entidad o al realizar determinadas transferencias. Puedes ahorrarte dinero si sabes cómo realizar estos pasos principales que todos acabamos haciendo en algún momento.

Mira bien los descuentos a los que tienes derecho. Determinados bancos realizan alguna bonificación de determinadas facturas, sin son las que te afectan de lleno, te podrás ahorrar unos euros, en ese camino que quieres poner en práctica ahorrando una buena cantidad de dinero en el paso de abrir una cuenta nueva. Mira bien qué es lo que te dicen en tu banco.

Los intereses que te dan pueden marcar la diferencia. Especialmente si tienes la intención de poner dinero en ella. Será una forma de conseguir que cada euro cuente, especialmente en unos días en los que al final lo que quieres es que te den algo por tu dinero. En España nos bancos no suelen dar mucho dinero, pero debemos tener en cuenta que algunas entidades pueden darnos un porcentaje mayor que otros.

La banca online puede ponerte las cosas más fáciles, podrás saber en todo momento qué gastas o qué ganas. Algo que te servirá para poder determinar qué puedes ahorrar y qué no. En esencia es una herramienta básica que todos debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habías puesto sobre la mesa.

Estos elementos son los que te harán abrir una cuenta corriente como deseas, ganando el máximo dinero posible por realizar ese gesto que hoy en día te aporta mucho más. Puedes elegir el banco que más te ofrezca y adaptarlo a tus necesidades.