La proliferación de los contratos fijos discontinuos ha sido una de las principales consecuencias de la reforma laboral. A través de esta figura laboral, el Gobierno puede afirmar que la tasa de paro se ha reducido, dado que durante los periodos de inactividad no cuentan como desempleados. Sin embargo, y pese a que a priori pueda parecer beneficioso por la disminución de la temporalidad, la reforma también ha perjudicado a los trabajadores que optan a este tipo de contratos, ya que los salarios de los fijos discontinuos se han reducido más de un 4% en 2022.

Según el último informe de Infojobs y Esade, las vacantes ofertadas de contratos fijos discontinuos a jornada completa, estos registran un salario promedio de 21.708 euros en 2022, lo que supone un descenso interanual del 4,2%. Tradicionalmente, se han movido en una franja retributiva de unos 1.000 euros anuales por encima de los contratos de duración determinada, aunque en 2022 —en este caso también ha habido trasvase— la diferencia se ha situado por debajo de los 500 euros. Incluyendo cualquier tipo de jornada, el sueldo promedio ofertado en los puestos fijos discontinuos se ha situado en los 20.885 euros brutos anuales.

Y es que, los fijos discontinuos son la temporalidad maquillada del Gobierno de coalición. Según los últimos datos de la Seguridad Social, el número de fijos discontinuos que se encuentran en un periodo de inactividad se ha disparado un 375% interanual, pese a que a cierre de diciembre la tasa de paro se mantenía en el mismo nivel que en 2021.

Concretamente, la tasa de paro cerró 2021 en el 13,3%. En ese año, la modalidad de fijos discontinuos que ha traído consigo la reforma laboral de Yolanda Díaz, no estaba tan extendida como en 2022, año en el que se ha registrado una tasa de desempleo del 13,1%, tan sólo dos décimas menos. Unos datos preocupantes que muestran como esta nueva modalidad de contratación puede estar «maquillando» la cifra real de paro.

Paro por encima de los tres millones

Pedro Sánchez se anotó el tanto de que el número de parados registrados en las oficinas de empleo había bajado de los tres millones por primera vez desde 2008. Sin embargo, tras conocerse el número de fijos discontinuos que se encontraban en periodo de inactividad, el número real de desempleados superó esa cifra durante todos los meses de 2022. Un maquillaje de los datos que se ha producido tras la entrada en vigor de la reforma laboral.

Concretamente, con la entrada en vigor de la reforma de Yolanda Díaz se produjo una proliferación de los fijos discontinuos. Este tipo de contratos se caracterizan por que, pese a ser indefinidos, durante los periodos de inactividad las personas que no trabajan no cuentan en las cifras de paro. Con la resurrección de este modelo contractual -que ya existían antes de la reforma- la ministra de Trabajo mataba dos pájaros de un tiro: por un lado, aumentaba la firma de contratos indefinidos y por otro reducía las cifras del paro al no contabilizar a los fijos discontinuos inactivos como parados.

El primer reflejo de las bonanzas de la gran política laboral del Gobierno se produjo en junio del pasado año. Por primera vez desde noviembre de 2018, la cifra de parados registrados en el antiguo INEM bajaba de los tres millones. Un hito, que a la luz de los datos de fijos discontinuos aportados ahora por el Gobierno, parece no haberse logrado.

Concretamente, si se suman los fijos discontinuos, que entre los meses de junio y diciembre oscilaron entre los 189.000 y los 443.000, al número de parados registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la cifra total supera los tres millones en todos los meses del año. En el mes de junio, cifra de paro más baja registrada en 2022, el número de desempleados ascendía a 3.070.032, sumando a los 2.880.582 parados computados en las oficinas de empleo y los 189.450 fijos discontinuos inactivos. Esta cifra se fue incrementando y en el mes de diciembre el «paro real» casi rozaba los 3,3 millones: 2,83 desempleados más 443.078 fijos discontinuos que se encontraban en un periodo de inactividad.