Canarias afronta una década decisiva para modernizar su sistema energético. Con una penetración de energías renovables todavía muy por debajo de la media nacional, una red eléctrica condicionada por la insularidad y centrales térmicas envejecidas, el Gobierno autonómico canario trata de acelerar inversiones en generación, almacenamiento y redes. En esta entrevista con OKDIARIO, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, analiza la situación de los fondos europeos, los proyectos pendientes con el Gobierno central y los retos que afronta el archipiélago para garantizar su seguridad energética y avanzar hacia un modelo más sostenible.

PREGUNTA.- Cuando llegaron al Gobierno, se encontraron con una baja ejecución de los fondos europeos. ¿Qué situación encontraron y cómo ha evolucionado desde entonces?

RESPUESTA.- Cuando nosotros llegamos en 2023, nos encontramos una situación absolutamente caótica respecto a la gestión de los fondos, con casi 15.000 expedientes sin tramitar en papel, porque la aplicación que se había dimensionado para la gestión de expedientes no funcionaba y era para 200 o 300 expedientes. Imagínate la situación, con absoluta escasez de personal.

Tuvimos que elaborar un plan de choque, contar con empresas públicas del Gobierno para dar solidez al equipo y cambiar también los equipos directivos que tenían las unidades de acción de fondos Next de la Consejería de Transición Ecológica.

Ten en cuenta que de los 1.500 millones de euros que recibe Canarias en fondos Next Generation, un tercio lo gestiona nuestra Consejería. De esos más de 500 millones, más de 300 están vinculados a energía. El resto, tienen que ver con biodiversidad, parques nacionales, medio ambiente o residuos.

Nos hemos puesto manos a la obra y hemos llegado a un punto crítico en el que tenemos prácticamente la totalidad de los fondos concedidos o adjudicados a vecinos, empresas e instituciones que han querido dar un paso adelante en la transición energética. Lo que vemos ahora es una imposibilidad de poder ejecutarlos dentro de los plazos previstos.

P.- En este momento, ¿cuál es el principal reto para poder culminar la ejecución de esos fondos?

R.- El ministerio se ha preocupado mucho de que los fondos que gestiona el IDAE relacionados con energía sostenible en islas se hayan ampliado ante Europa hasta el 31 de diciembre de 2028.

Nosotros gestionamos fondos similares y no se nos permitió, ni se trabajó, ni se luchó con nosotros para conseguir esa ampliación. Entendemos que fue una decisión política y que Canarias también podría haber optado a esa extensión de plazos.

P.- ¿Qué alternativas se están estudiando para garantizar que esos recursos puedan aprovecharse al máximo?

R.- Como no teníamos respuesta por parte del ministerio, escribimos incluso a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Nos respondió el vicepresidente de la Comisión instando al Gobierno de España a sentarse con Canarias para encontrar una solución porque esos fondos se tienen que ejecutar.

Preparamos varias propuestas y, aunque fueron rechazadas por Europa, entendemos que todavía existe margen para ampliar los fondos hasta el 31 de diciembre de 2026 y posteriormente modificar el esquema de ayudas para que los recursos que no puedan ejecutarse se trasladen a otros programas, como los fondos Feder.

Eso nos permitiría ejecutar el 100% de los fondos energéticos y afrontar de manera efectiva la transición energética.

P.- Canarias sigue teniendo un peso de las energías renovables inferior al de la Península. ¿Qué margen de crecimiento existe y qué objetivos manejan?

R.- Canarias tiene apenas una penetración de renovables del 21%, mientras que el territorio peninsular ya supera el 50% y se acerca al 60%.

No tenemos posibilidad de interconectarnos con ningún sistema continental. Solo existen algunas conexiones entre islas. Son sistemas pequeños, aislados y con importantes déficits estructurales.

Por eso, si conseguimos ampliar plazos y culminar los proyectos previstos, Canarias podría incorporar más de 100 megavatios adicionales de renovables. Para nosotros es una cifra muy importante.

P.- Uno de los proyectos más esperados es el desarrollo de la eólica marina. ¿En qué punto se encuentra actualmente?

R.- Tenemos potencial solar y eólico, pero una de las promesas que nunca termina de llegar es la subasta para la eólica marina.

Existe consenso político y social en Gran Canaria para desarrollarla. Llevamos escuchando anuncios desde 2023 y seguimos esperando. Pensábamos que en distintos foros europeos o nacionales se produciría el anuncio definitivo, pero todavía no ha llegado.

P.- ¿Qué importancia tendría para Canarias la puesta en marcha de esa tecnología?

R.- Es una de las grandes soluciones para Canarias. Nuestro territorio es limitado y necesitamos nuevas vías para incrementar la producción renovable.

Hemos creado una mesa específica de eólica marina en Canarias con todos los actores implicados y existe una posición común reclamando que se impulse cuanto antes.

Además, estamos desarrollando las zonas de aceleración de renovables, una herramienta pionera que permite planificar dónde sí y dónde no se instalarán estas infraestructuras. Ya hemos aprobado las de Lanzarote, El Hierro y La Gomera.

P.- Más allá de las renovables, también se ha hablado mucho de la necesidad de reforzar la generación eléctrica convencional. ¿Cuál es la situación actual?

R.- Es otro de los grandes problemas de Canarias. Tras la modificación de la Ley del Sector Eléctrico hace trece años, no se invirtió ni un solo euro en renovar las centrales térmicas.

Hay instalaciones que cuentan con grupos de generación de más de 50 años de antigüedad.

Por primera vez en más de una década se ha convocado un concurso para nueva potencia y hemos conseguido adjudicar más de 350 megavatios, aunque todavía hay tres islas que siguen estando en riesgo.

P.- ¿Cómo valora la seguridad del suministro eléctrico en las islas?

R.- Existe un riesgo evidente derivado tanto de la obsolescencia de las centrales como del déficit de generación.

El propio operador del sistema lleva años advirtiéndolo. En algunas islas, si coinciden averías y picos de demanda, trabajamos con márgenes muy ajustados.

Por eso hemos impulsado medidas de emergencia para reforzar el sistema y garantizar la estabilidad eléctrica en los territorios más vulnerables.

P.- Además de la generación, las redes eléctricas juegan un papel fundamental. ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo en este ámbito?

R: Se está invirtiendo en redes de transporte y distribución.

Hay proyectos importantes en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. También estamos trabajando con Endesa para mejorar las redes de distribución y cerrar anillos eléctricos que permitan reducir incidencias.

Más del 80% de los cortes que se producen en Canarias están relacionados con problemas en estas redes, por lo que la inversión es fundamental.

P.- El almacenamiento energético aparece cada vez más como una pieza clave de la transición energética. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que están desarrollando?

R.- Estamos trabajando en varias líneas.

La primera es la de los grandes proyectos de hidrobombeo, como Chira-Soria en Gran Canaria o el futuro proyecto de Güímar en Tenerife, una inversión superior a los 1.200 millones de euros.

La segunda línea es la incorporación de baterías a parques eólicos y fotovoltaicos. La tercera son las baterías independientes.

Y existe una cuarta cuestión que depende del ministerio: regular cómo se remunerará la energía almacenada. Mientras eso no esté definido, es más difícil atraer inversión.

P.- Desde la perspectiva de Canarias, ¿qué medidas regulatorias considera prioritarias para seguir avanzando en esta transformación energética?

R.- Principalmente tres: la eólica marina, la regulación de las baterías y la adaptación de la retribución de las renovables a la realidad insular.

No tiene sentido que Canarias tenga exactamente las mismas señales de precio que la Península cuando hablamos de sistemas completamente diferentes.

También estamos impulsando la geotermia, que puede convertirse en una tecnología muy relevante para el futuro energético de las islas.

P.- Otro de los ámbitos que forma parte de la transición energética es la movilidad sostenible. ¿Cuál es la situación del vehículo eléctrico en Canarias?

R: Canarias tiene el parque móvil más envejecido de España, con una antigüedad media superior a los 20 años.

Estamos intentando agilizar el Plan Moves, pero la gestión la ha asumido el ministerio y seguimos sin noticias. Muchos ciudadanos reciben las ayudas uno o incluso dos años después de comprar el vehículo, algo que desincentiva la transición.

P.- ¿Qué actuaciones están impulsando para favorecer su implantación?

R.- Estamos desarrollando nuevas ayudas para cargadores públicos, impulsando la instalación de puntos de recarga y colaborando con el sector del automóvil.

Además, hemos incorporado un vehículo eléctrico como coche cero en el Campeonato de Canarias de Rallys y trabajamos para que en el futuro exista una copa específica de vehículos eléctricos dentro del campeonato.

Queremos normalizar el uso de esta tecnología y demostrar que en un territorio insular como Canarias tiene todavía más sentido que en otras regiones.

P.- Mirando al conjunto de la legislatura, ¿qué balance le gustaría poder hacer cuando concluya este proceso de transformación energética?

R.- Nuestro objetivo es dejar planificada energéticamente Canarias para los próximos 40 años.

Queremos dejar resueltas las bases de la red, el almacenamiento, la integración de renovables y la planificación territorial para que las próximas décadas tengan una hoja de ruta clara.

Tenemos los proyectos sobre la mesa y sabemos hacia dónde queremos ir. Lo que necesitamos es que los tiempos administrativos y regulatorios acompañen a las necesidades de las comunidades autónomas.