Repsol y Horse Powertrain han creado Horse H12 Concept, un motor híbrido marca España de nueva generación y desarrollado para funcionar con gasolina de origen 100% renovable. El diseño está específicamente pensado para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo y las emisiones en el transporte por carretera.

De hecho, para su creación las compañías españolas se han apoyado en el desarrollo de dos tecnologías clave que, combinadas, ofrecen una alternativa eficaz para la descarbonización del transporte.

Por un lado, combustibles renovables para reducir de manera inmediata de las emisiones netas de CO2 durante su uso, sin tener que esperar a la renovación completa del parque móvil. Por otro, un nuevo sistema híbrido, con el que reducir el consumo de combustible en un 40%, por debajo de 3,3 litros cada 100 kilómetros.

Un proyecto marca España

El nuevo diseño ha sido presentado este martes en las instalaciones del Repsol Technology Lab (Madrid) y, tal y como han destacado desde ambos grupos, pone en valor la capacidad industrial y de I+D de España.

La energética destacó que, gracias al uso de gasolina 100% renovable de Repsol, un vehículo equipado con este motor puede llegar a emitir hasta 1,77 toneladas menos de CO2 al año frente a un vehículo equivalente con motor y combustible convencionales.

«Este proyecto demuestra que los combustibles renovables, combinados con tecnologías de alta eficiencia, pueden ofrecer reducciones de emisiones inmediatas y plenamente complementarias a la electrificación. Asimismo, los combustibles renovables son compatibles con los vehículos ya en circulación», subrayó el director Industrial de Transformación de Repsol, Javier Ariztegui.

Asimismo, Ariztegui destacó la importancia de la colaboración con Horse dado que «pone en valor la capacidad industrial y tecnológica europea para desarrollar soluciones reales, accesibles y eficaces que permiten avanzar desde hoy hacia una movilidad baja en carbono».

Una regulación «clara y ambiciosa»

El directivo de Repsol también ha querido aprovechar la presentación del proyecto para advertir de que es esencial una regulación «clara y ambiciosa» para impulsar la inversión en combustibles renovables y motores eficientes «y acelerar la reducción de emisiones del transporte en Europa».

Por su parte, el director de Estrategia y Advance Engineering en Horse Technologies Division, Jesús Francés, aseguró que «el enemigo es el CO2, no la tecnología», por lo que consideró que este desarrollo «es la demostración de cómo los motores de alta eficiencia y los combustibles renovables pueden reducir las emisiones hoy mismo, sin esperar a soluciones futuras».

Asimismo, valoró como «motivo de orgullo» y evidencia de que en el país «hay talento industrial» el hecho de que dos empresas españolas se unan en un mismo proyecto para tratar de demostrar que «hay alternativas viables y pragmáticas al reto de la descarbonización».