Moeve obtuvo un beneficio neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios del grupo, de 147 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 7% con respecto al mismo periodo de 2025, informó la compañía.

Mientras, el beneficio neto -el que resulta de aplicar las normas internacionales de información financiera (IFRS) y que es altamente sensible a la volatilidad de los precios del crudo, los márgenes de refino y el impacto de impuestos extraordinarios- fue 261 millones de euros en estos tres primeros meses de 2026, aumentando así un 184% frente a los 92 millones de euros del primer trimestre del año pasado.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ascendió a 506 millones de euros en el periodo, un 34% más que hace un año, respaldado por un rendimiento sólido en sus principales negocios.

A este respecto, destacó el negocio de Energía, con un Ebitda ajustado de 404 millones de euros en el periodo, frente a los 288 millones de euros de hace un año, impulsado por unos sólidos márgenes de refino, que se situaron en 11 dólares por barril en este primer trimestre de 2026, frente a los 6,3 dólares del mismo periodo del ejercicio anterior.

Moeve indicó que estos resultados se registraron en un entorno marcado «por la incertidumbre a nivel global causada por las tensiones en Oriente Medio, que han provocado un aumento de los precios y perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro».

El flujo de caja de las operaciones de la compañía se situó en 283 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, lo que ha permitido a la empresa mantener su apalancamiento durante el despliegue de su estrategia de transformación, incluida la preparación para el inicio de la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

Casi un 70% para transición energética

Mientras, la inversión de capital ascendió a 272 millones de euros, de los que el porcentaje récord para la compañía del 69% se destinaron a acelerar las iniciativas de descarbonización y transición energética.

Estas inversiones se enmarcan en un gasto total en inversiones de capital de 2.085 millones de euros durante los últimos cinco años, destinado a aumentar la eficiencia y la flexibilidad de los parques energéticos de Moeve en España, reforzando la independencia y seguridad energética de Europa.

Por su parte, la deuda neta de la energética se situó en 2.562 millones de euros a cierre del marzo, por encima de los 2.362 millones de euros de diciembre de 2025, debido a la acumulación de capital circulante y al aumento de las inversiones. La deuda neta en relación con el Ebitda a medio plazo se mantuvo estable en 1,6 veces, en línea con la política financiera conservadora de la empresa.