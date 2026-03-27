La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha contentado a las gasistas con su nueva propuesta de retribución para la actividad de distribución de gas de cara al periodo de 2027 a 2032.

Para las compañías, la propuesta no compensa las pérdidas acumuladas de los últimos seis años, que ascienden a más de 2.400 millones de euros ni contempla el aumento de costes derivado del aumento de la inflación. Cabe destacar que durante el anterior periodo la inflación creció un 43% en términos industriales.

El nuevo marco regulatorio anunciado este jueves contempla una retribución de 8.313 millones de euros, un 2,3% más que en el vigente 2021-2026, de acuerdo con la nueva metodología y dependiendo de un escenario central en función de la demanda.

Por el momento, pese a que las distribuidoras todavía aseguran estar analizando en detalle el contenido de la propuesta de circular sobre la metodología de retribución de la CNMC, fuentes del sector señalan que «existe margen para mejorarla».

«La propuesta presentada por la CNMC no recoge las aportaciones que de manera coordinada hemos trasladado desde el sector de la distribución de gas a lo largo del proceso», apuntan en conversación con OKDIARIO.

En este sentido, las gasistas han subrayado, además, que el aumento de conexiones de biometano a la red «va a estar condicionado por las políticas públicas que puedan impulsar las administraciones para fomentar el uso del gas verde».

En cualquier caso, las mismas voces mantienen la confianza en poder mantener en las próximas semanas una reunión con el regulador para aclarar distintos aspectos de esta propuesta.

Novedades de la propuesta

Las principales novedades de la propuesta pasan porque se extiende la retribución base del regulatorio 2021-2026 al siguiente periodo regulatorio y que el incentivo a municipios de gasificación reciente desaparece.

Asimismo, en el documento el organismo presidido por Cani Fernández ha planteado actualizar el valor de los parámetros retributivos de mercado para ajustarlos a la evolución de los precios, así como limitar la variación de la retribución paramétrica a +-10% de la retribución base.

Por otro lado, se incorporan dos nuevos términos que incentivan la inyección de biometano y que retribuyen las necesidades de digitalización, ciberseguridad y la reducción de las emisiones de metano de las redes de distribución.

En la propuesta también desaparecen la retribución transitoria y otros elementos temporales de la circular 4/2020 y se refuerzan las obligaciones de información de las empresas reguladas.

Pese al malestar provocado en las gasistas, la CNMC ha considerado que estas propuestas reflejan su compromiso «con una regulación moderna que fomente la eficiencia, competitividad, garantizando la sostenibilidad, disponibilidad y viabilidad del sistema gasista durante la transición hacia un modelo energético más limpio y digitalizado».

Además, señala que la propuesta de circular ha sido elaborada tras «un extenso proceso público de consulta, en el que se ha recogido la opinión de agentes del sector». Por su parte, las gasistas han percibido una falta de consenso y atención a sus peticiones por parte de Competencia.