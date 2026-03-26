La CNMC ha propuesto este jueves a las compañías gasistas subir poco más de un 2,3% -8.313 millones de euros- para el periodo 2027-2032 la retribución a los peajes de gas respecto a los que se acordaron en el marco regulatorio del 2021-2026.

El regulador ha lanzado este jueves la audiencia pública de su propuesta de circular que regula la metodología de retribución de la actividad de distribución de gas para el siguiente periodo retributivo 2027-2032 -que afecta a compañías como Nedgia (Naturgy), Nortegas, Redexis o Madrileña Red de Gas-.

En concreto, según consta en la memoria de la circular, la CNMC plantea en ese escenario central y con la nueva metodología una remuneración promedio de 1.191,85 millones de euros anuales entre 2027 y 2032, frente a los 1.165,32 millones de euros anuales de promedio en el periodo vigente.

El organismo presidido por Cani Fernández también ofrece los cálculos para un escenario inferior de demanda, en el que propone una remuneración promedio anual para el periodo regulatorio de 1.132,54 millones de euros, un 2,8% inferior a esos 1.165,32 millones promedio anuales del periodo vigente. En este caso la remuneración total en el periodo superaría los 7.927 millones de euros.

El sector del gas guardaba la esperanza de que en que el nuevo marco la CNMC corrigiera parte del desequilibrio generado en el actual periodo y reconociera el papel de sus redes en la seguridad de suministro.

Cabe recordar que en los últimos seis años el sector ha sufrido un tijeretazo de más de 2.000 millones de euros. Concretamente, los ingresos regulados del sector del gas de 2021 a 2026, en comparación con el marco previo, han caído un 15,9%. El descenso está estimado en 2.495 millones, 1.320 millones corresponden a la actividad de Distribución y 1.175 millones al Transporte.