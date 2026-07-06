Donoso (UNEF) exige remunerar los vertidos de energía: «Red Eléctrica está perjudicando a las empresas»

Tras años de crecimiento récord, la energía fotovoltaica española afronta uno de los momentos más complejos y paradójicos de su historia reciente. La caída de los precios de la electricidad en las horas de mayor producción solar, el aumento de los vertidos de energía, la incertidumbre regulatoria y las dificultades financieras de parte del sector contrastan con el enorme potencial que ofrece la electrificación de la economía y la creciente demanda prevista para los próximos años.

En este contexto, OKDIARIO ha hablado con José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), sobre los desafíos inmediatos del sector, las medidas que reclaman al Gobierno y las oportunidades que, a su juicio, pueden consolidar a España como una potencia energética mundial.

PREGUNTA.- ¿Qué momento está atravesando el sector de la energía fotovoltaica en España?

RESPUESTA.- Bueno, es un momento paradójico. La energía fotovoltaica ha tenido un recorrido impresionante en los últimos cinco o seis años. Hemos multiplicado por diez la potencia instalada en nuestro país en energía fotovoltaica y de una forma única en el mundo. Somos el único país del mundo que ha desarrollado la energía fotovoltaica a mercado, sin subvenciones ni subastas públicas, solamente a través de contratos bilaterales o yendo a introducir y cobrar la energía al precio que sale en el mercado.

Ahora somos la forma más barata de producir energía eléctrica y en los últimos años los consumidores están reduciendo su factura energética gracias a esa tecnología barata. Además, hay una esperanza de futuro tremenda. Nuestro sector eléctrico fotovoltaico está dando a la economía española una oportunidad que no ha tenido nunca. Nunca hemos tenido ventaja competitiva en el factor energía. Tenemos dos veces más sol que en el norte de Europa, territorio para hacer plantas grandes…

¿Cuál es la paradoja de este momento? Pues que nos hemos movido en el mercado, pero con unas reglas de mercado que no son las nuestras. Es como jugar al fútbol con las reglas del béisbol.

Tenemos un sistema que marca precio en función de los costes variables, pero nosotros no tenemos costes variables. Ahora mismo, el 62% de toda la energía eléctrica producida en España se produce con energías renovables. Esto hace que muchas horas del día, sobre todo en primavera, el 100% del día de las horas solares sea energía solar, a precio cero. Entonces, si no corregimos el sistema, no hay señal de precio para seguir invirtiendo en condiciones de mercado y el desarrollo se para.

P.- Muchas empresas fotovoltaicas se están agarrando a esa expectativa de un futuro mejor porque, en la actualidad, están en riesgo de quiebra. Hace poco presentasteis una batería de medidas paliativas al Gobierno. ¿Habéis recibido alguna respuesta por parte del Ejecutivo?

R.- La situación dentro del sector, desde el punto de vista financiero, oscila. No todos están en la misma situación. Los que están en peor situación son la minoría, pero son los que entraron a mercado puro y sobre todo los que han entrado recientemente. A los que han entrado hace un año y medio no les ha dado tiempo a hacer esa caja y son los que se encuentran en la peor situación.

Sobre las peticiones, la eliminación del impuesto sobre la energía ya está en el borrador del Real Decreto ley que se aprobó el pasado martes. Esa era una de las medidas que pedíamos. Portugal lo acaba de eliminar. Por otro lado, pedíamos remunerar los vertidos técnicos. En el resto de Europa, cuando esos vertidos técnicos existen, se remuneran. Al fin y al cabo, a ti te han dado un punto de conexión y quien no está cumpliendo es Red Eléctrica, que no está buscando una solución y está perjudicando constantemente a las empresas.

Es decir, lo que estamos pidiendo son cosas que consideramos de justicia y normales, de racionalizar a un inversor privado y darle unas condiciones adecuadas. Es importante que los inversores sigan teniendo confianza. Ya está comenzando a aflorar la demanda, pero para que aflore de forma masiva, se pasarán de 3 a 5 años, el tiempo que necesitan esos proyectos en consolidarse.

Lo que estamos hablando es de que haya un crédito puente por parte del ICO para poder hacer frente al servicio de la deuda exclusivamente durante este período transitorio hasta que esa demanda aflore del todo.

P.- ¿Ha podido perjudicar a la inversión en solar el exceso de intervencionismo de las instituciones en el sector privado?

R.- A ver, en este proceso, como te digo, lo que ha hecho la Administración es acompañar el proceso y, en algunos casos, al revés, con retraso. Es decir, nosotros llevábamos tres años pidiendo la reglamentación para el almacenamiento y ha salido ahora en noviembre del año pasado.

Se ha hecho, se ha hecho tarde. Veníamos pidiendo a la CNMC poder participar en el control de tensión cuatro años y medio y tuvo que haber un apagón para que nos dejaran. Si hubiéramos estado participando en el control de tensión, probablemente nunca hubiera habido un apagón.

P.- ¿Por qué no se pudo antes?

R.- Porque no nos dejaban. Desde 2018, todas las plantas fotovoltaicas tienen electrónica de potencia instalada suficiente para poder controlar las variaciones de tensión. Pero, para funcionar, necesitas que haya un reglamento que te lo permita. Pues ese borrador del plan operativo llevaba cuatro años y medio preparado por la CNMC. Sin embargo, no terminaba de aprobarlo. Se hicieron proyectos pilotos, se hizo todo… Cuatro años y medio esperando y, cuando llega el momento del apagón, todavía estaba sin aprobar. Seis semanas después se aprueba lo que hemos esperado por cuatro años y medio.

P.- Sin embargo, es curioso que después del apagón Red Eléctrica sí que intentó salpicar a la solar con la culpa…

R.- Bueno, se nos ha querido implicar, sí, pero no tanto. Sí que en un primer momento se quiso hacer una campaña de comunicación contra la energía fotovoltaica. Eso fue y es innegable y fue con muchos recursos y muy grande.

A nosotros nos parece ilógico que, por una planta que se decía que es la que había comenzado con un problema de 300 megavatios, se derrumbara un sistema que tiene 150.000 instalados. Cuando hay momentos del día en que a lo mejor se caen dos centrales nucleares con 2.000 megavatios y no pasa nada.

Decidimos esperar a tener datos y después ya hablaríamos. Todos los informes nos han dado la razón. No fue responsabilidad de la fotovoltaica ni fue responsabilidad de que hubiese demasiadas renovables. Ni siquiera fue un día récord de renovables, como sí hubo unos días antes y unos días después del apagón. Pero éramos el chivo expiatorio ideal y se quiso presentar lo que no era, pero contra la demagogia, la matemática y la ciencia.

P.- ¿Cómo es la relación con Red Eléctrica y Beatriz Corredor?

R.- Bueno, pues pudimos tener momentos en los que evidentemente nos pareció un poco precipitada aquella primera rueda de prensa, aquella afirmación… Pero en general tenemos una relación fluida y participamos en sus grupos de trabajo. Quizás tenemos más problemas estructurales con las distribuidoras que con Red Eléctrica como sector, porque los retrasos que se producen en las conexiones por parte de distribuidoras a veces son muy gordos. Por ejemplo, una fábrica en Madrid tardó un año en conectarse.

Hemos trabajado con la CNMC para preparar una propuesta de normativa que penalice estos comportamientos y que bonifique a los que cumplen los tiempos.

P.- ¿Han llegado todos los fondos europeos a las fotovoltaicas que los solicitaron?

R.- Ese dinero se ha dado a través de las comunidades autónomas, que en muchos casos han tardado en reaccionar… Se ha hecho bola para algunas comunidades autónomas. Algunas lo han hecho bien desde el principio; otras han reaccionado tarde.

Tenemos un problema estructural. Hay un problema de definición de lo que es el funcionariado que viene del siglo XIX y estamos en el XXI. Necesitamos una administración más flexible, más ágil, que pueda responder con personal capacitado, bien remunerado… Hay que redefinir el concepto de la administración.

P.- ¿Con qué ojos mira la fotovoltaica al futuro? ¿Hay esperanza de que la demanda crezca hasta los niveles esperados?

R.- Es el futuro de España lo que nos estamos jugando. No hemos tenido una ocasión como esta en la vida. Si la clase política y la clase empresarial no se dan cuenta de la oportunidad que tienen entre manos y no la aprovechan… No tenemos futuro. Lo que necesitamos es que haya una visión de país, no digo un pacto de Estado, digo simplemente una visión país, de todas las fuerzas políticas, para saber que con las cosas de comer no se juega, que con una oportunidad como esta no se juega.

Si estás alterando ese ecosistema económico, estás jugando con nuestro futuro. Porque el autoconsumo ya no es una cosa de unos soñadores hippies que querían independizarse. En esto sí, tenemos ventaja competitiva en España y es la que hay que explotar, porque además no es que tengamos ventaja competitiva, es que es la más barata. Es las dos cosas.

Estamos viendo cómo, desde el covid-19 y la guerra de Ucrania, vamos enlazando distopía tras distopía. Entonces, no sabemos cuál será la próxima distopía. Estemos preparados. Una gran instalación convencional se puede bombardear, pero centenares de miles de plantas fotovoltaicas… Cuando el Estado ya no es capaz y las compañías eléctricas no son capaces, la fotovoltaica está ahí. Es fundamental, por todos esos motivos, que cuidemos la energía fotovoltaica, porque es nuestra energía nacional.