España lidera la solar más barata de Europa: 39 euros por MWh, un 25% por debajo de la media comunitaria

España genera la energía solar más barata de Europa. El coste de su fotovoltaica cayó un 19% en 2025, hasta los 39 euros por megavatio hora (MWh), un 25% por debajo de la media del continente, situada en 52 euros.

Así lo recoge el informe Renewable power generation costs in 2025 (Costos de generación de energía renovable en 2025), publicado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). El estudio confirma que la energía limpia es la fuente de electricidad nueva más económica en la mayoría de los mercados.

El liderazgo español no se limita al precio final. El coste total de instalación de la fotovoltaica en el país descendió un 18% en 2025, hasta los 605 euros por kilovatio (kW), frente a los 723 euros de media en el continente.

La eólica terrestre siguió la misma senda, con un coste de instalación de 1.249 euros por kW y un recorte del 1%. España figura además entre los líderes mundiales en energía solar de concentración y en almacenamiento térmico con sales fundidas.

El gas pierde terreno

Esa posición se apoya cada vez más en la combinación de sol y baterías. IRENA señala que, en los casos más favorables, como el español, la fotovoltaica con almacenamiento ya resulta más barata que una central de gas nueva durante casi todas las horas del año.

El almacenamiento se ha convertido, de hecho, en un negocio propio. Los activos híbridos de dos horas instalados en España obtienen ingresos varias veces superiores al precio de captura de la energía solar, según los datos recogidos por la agencia.

Ese modelo ha dejado de ser una excepción. La generación combinada de solar y baterías comisionada en todo el mundo en 2025 se instaló a un coste medio inferior al de una central de gas nueva y ya representa cerca de una cuarta parte de la nueva capacidad solar.

Más barata que la energía fósil

El país se inscribe así en una tendencia global de fondo. El despliegue renovable evitó en 2025 un gasto estimado de 421.000 millones de euros en carbón, gas y petróleo, según el organismo con sede en Abu Dabi.

Más del 90% de la nueva capacidad renovable a gran escala instalada el año pasado resultó más barata que la alternativa fósil más económica. La ventaja de la energía limpia sobre los combustibles fósiles no deja de ampliarse.

En 2025 la solar fotovoltaica se mantuvo en 39 euros por MWh, mientras la eólica terrestre cayó un 4%, hasta los 29 euros, y la marina un 3%, hasta los 68 euros. El abaratamiento acumulado es histórico.

El gas se dispara

El contraste con el gas resulta cada vez más marcado. La escasez de turbinas casi duplicó el coste de capital de una central de ciclo combinado en Estados Unidos, y el precio se disparó cerca de los 88 euros por MWh en mercados como Italia, Alemania y Japón.

A esa tensión se suma la incertidumbre en torno a la crisis de Oriente Medio, que previsiblemente mantendrá elevados los precios del gas durante todo el año. El desequilibrio refuerza el papel de las renovables como amortiguador geopolítico.

Los beneficios se reparten por todo el planeta. En las 20 mayores economías analizadas, que suman cuatro quintas partes de la generación renovable mundial, la energía limpia evitó compras de combustibles fósiles por 331.000 millones de euros.

Un dividendo mundial

China concentró la mitad del ahorro total, con 155.000 millones de euros, gracias a la magnitud de su parque renovable. Le siguieron Estados Unidos con 30.700 millones, Brasil con 28.000, India con 15.800, Alemania con 15.800 y Japón con 13.000.

El efecto amortiguador quedó patente durante la última crisis energética. Cuando el estrecho de Ormuz se cerró a principios de 2026, la electricidad renovable ya instalada ofreció un colchón crucial frente al encarecimiento de las importaciones.

En tres economías del sudeste asiático dependientes de las importaciones —Indonesia, Tailandia y Filipinas—, la flota renovable existente evitó compras de carbón y gas por unos 5.000 millones de euros. A precios de la crisis habrían costado 5.700 millones.

Escudo en la crisis

«La disminución de los costes de las energías renovables está generando un importante dividendo económico», declaró Francesco La Camera, director general de IRENA. «Cada megavatio adicional refuerza la protección económica frente a la volatilidad de los precios».

El responsable del organismo subrayó que ampliar la capacidad limpia se ha convertido en «una inversión estratégica en resiliencia y competitividad», capaz de proteger a consumidores, empresas y finanzas públicas de sobrecostes.

La caída de precios viene de lejos. Desde 2010 la solar fotovoltaica se ha abaratado un 89%, la solar de concentración un 72%, la eólica terrestre un 71% y la marina un 63%, impulsadas por la expansión masiva de la fabricación en China.

Precios en mínimos

Esa fase de competencia extrema, sin embargo, empieza a cambiar. La inversión en fábricas de tecnología limpia se ha reducido a la mitad, desde los 61.000 millones de euros trimestrales de 2023 hasta los 30.700 millones de finales de 2025.

El reajuste de la industria china, junto a un panorama comercial y arancelario cambiante, presionará al alza los costes de instalación durante este año. Aun así, la agencia prevé que los precios sigan bajando hasta 2035, aunque a un ritmo más lento.

El informe, que recopila datos de todos los mercados entre 2010 y 2025, dibuja un panorama de doble filo. La energía limpia consolida su liderazgo en costes, pero afronta un ciclo de ajuste industrial que pondrá a prueba la velocidad de la transición.