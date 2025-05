Las centrales de energía nuclear generaron a lo largo de 2024 52.390 GWh, el 20% de la producción eléctrica de España, según los resultados del sector presentados este martes por Foro Nuclear. De esta forma, la atómica fue la segunda fuente de energía del país, después de la eólica, pese a las trabas burocráticas y la alta fiscalidad que sufren estas instalaciones.

«Hemos pasado a ser la segunda porque seguimos teniendo la misma potencia instalada, por lo que seguimos produciendo lo mismo. Otras tecnologías han ido instalando más potencia», ha declarado Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear.

Las centrales nucleares no pueden producir más dado que son las grandes olvidadas del mix energético. El Ejecutivo socialista no sólo no permite aumentar la generación atómica, sino que insiste en el cierre de todas las instalaciones existentes en la actualidad.

«Nosotros ayudamos a la lucha contra el cambio climático», ha asegurado el profesional. En ese sentido, las centrales nucleares produjeron el 26% de toda la electricidad libre de emisiones de CO2 en España durante el año pasado.

«Las centrales nucleares generan mucha energía ocupando muy poco terreno. El impacto geográfico, en la tierra, es muy pequeño», argumenta también el presidente de Foro Nuclear, quien también recuerda que existe el debate sobre el impacto visual y sobre el terreno que tienen otras fuentes de energía.

La energía nuclear en el apagón

En un contexto marcado por el apagón que sufrió España el lunes de la semana pasada, Foro Nuclear ha destacado en sus resultados que «las grandes turbinas y generadores de las centrales nucleares aportan potencia rodante e inercia al sistema, al ser máquinas síncronas de gran peso, ayudando a estabilizar las tensiones y frecuencias de la red».

El 28 de abril, cuatro reactores nucleares estaban operando al producirse la caída eléctrica y sólo tres unidades estaban paradas, una de ellas (Trillo) por recarga de combustible y dos por la presión fiscal, que impide que sea rentable operar. En ese sentido, Foro Nuclear recuerda que Red Eléctrica (Redeia) no solicitó a esas centrales que funcionaran por ningún motivo.

Tras la pérdida de suministro eléctrico por el apagón, las centrales nucleares españolas que estaban operando pararon de forma automática, por lo que se pusieron en marcha los sistemas de seguridad para que la caída no provocara ningún problema.

Sin embargo, estos sistemas de seguridad no se nutrieron de la red eléctrica española, tal y como dejó caer Sánchez, por lo que no fueron un problema para los españoles ni para la recuperación energética.

En realidad, lo que sucedió es que se arrancaron los generadores diésel autónomos, que alimentaros a los equipos necesarios para mantener la parada. «Todos los sistemas de seguridad funcionarios correctamente y se activaron los procedimientos de los Planes de Emergencia Interior», explica Foro Nuclear.

«A medida que las centrales nucleares recuperaron el suministro eléctrico exterior, se desconectaron los grupos de diésel autónomos y se desactivaron dichos planes, sin suponer impedimento alguno en la recuperación del funcionamiento del sistema eléctrico y los planes de reposición del servicio», sentencia la organización. Así, las centrales nucleares actuaron conforme a su diseño y se mantuvieron en condición estable y segura en todo momento.