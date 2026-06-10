Endesa eleva a 105 millones de euros la inversión en control forestal, mantenimiento e inspección de la red de cara al verano

Endesa, a través de e-distribución, su filial de redes, realizará este año un despliegue de inspección, mantenimiento preventivo y gestión de la vegetación que rodea las líneas eléctricas para reducir incidencias en los meses de mayor exigencia del sistema y minimizar el riesgo de incendios en el entorno de las infraestructuras eléctricas. Drones de largo alcance, IA y las últimas tecnologías, se combinan con el trabajo en campo para reforzar la red y mejorar su coexistencia con el entorno natural en el que se integra.

La Campaña de Verano de e-distribución cuenta este año con un presupuesto cercano a los 105 millones de euros (un 36% más respecto al año anterior), destinado a reforzar la fiabilidad del suministro eléctrico en un contexto en el que la red debe ser más resiliente ante fenómenos meteorológicos extremos; olas de calor, sequías, tormentas o inundaciones cada vez más frecuentes e intensos. La creciente electrificación de la economía hace que la fiabilidad del suministro sea cada vez más crítica para garantizar el funcionamiento continuo de servicios esenciales, la actividad industrial y la vida cotidiana. Digitalización e innovación se combinan con el trabajo en campo para anticiparse a los riesgos y garantizar la continuidad del suministro.

e-distribución opera una infraestructura eléctrica con más de 320.000 kilómetros de líneas eléctricas, el equivalente a dar ocho vueltas a la tierra, y da servicio a 12,8 millones de clientes en sus áreas de distribución repartidas por Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, parte de Extremadura y Ceuta, a través de la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta.

El mantenimiento preventivo y la digitalización son palancas decisivas para responder con rapidez a las incidencias, reducir tiempos de reposición y mejorar la capacidad de anticipación ante riesgos climáticos y operativos.

Desde comienzos de año se han realizado 17.337 inspecciones de centros de distribución en baja y media tensión y se han revisado 11.900 km de líneas aéreas de Alta y Media Tensión. Estas revisiones se orientan a identificar de forma temprana anomalías, priorizar reparaciones y evitar incidencias en el periodo estival, cuando la red afronta mayores picos de demanda y condiciones más exigentes.

Drones de largo alcance, aliados de la inspección

Una novedad de esta campaña es la incorporación de 17 drones de largo alcance desarrollados por FuVeX para realizar inspecciones termográficas y digitales de las líneas. Estos drones con capacidad de operar hasta 10 km (20 veces más que un dron convencional) permiten reducir desplazamientos, riesgos para los equipos de campo y emisiones asociadas a inspecciones tradicionales.

Los drones están equipados con cámaras digitales y tecnología LIDAR (Light Detection And Ranging), que permite crear con todo detalle mapas 3D de las infraestructuras eléctricas y entorno que las rodea. Además, cuentan con cámaras termográficas que permiten localizar “puntos calientes” y comportamientos anómalos que no son visibles a simple vista, de manera que pueden realizarse correcciones antes de que se produzcan fallos que afecten al suministro. Este año se han realizado 45.186 actuaciones para corregir anomalías en instalaciones.

IA y gemelo digital

Todos estos elementos permiten mantener actualizado el gemelo digital de la red de e-distribución, una réplica exacta de la red eléctrica, recreada en un entorno informático y combinada con información en tiempo real obtenida mediante sensores que monitorizan las condiciones físicas.

Este gran volumen de información se procesa con IA para aumentar la capacidad de análisis sobre el estado de la red, mejorar el mantenimiento y priorizar las actuaciones.

Control de la masa forestal y cortafuegos naturales

Otra de las labores clave dentro de la campaña de verano es la poda selectiva de la masa forestal que crece en torno a las líneas eléctricas, una labor que se ejecuta respetando la distancia estipulada entre las especies vegetales y los cables y en colaboración con las administraciones y agentes de cada zona. El 60% de los más de 320.000 km de red gestionados por e-distribución son líneas aéreas, muchas en zonas con vegetación, lo que hace crítica esta labor preventiva.

Este año, Endesa destinará 19,8 millones de euros a estas tareas que, junto al mantenimiento y revisión de las líneas, emplean a más de 2.000 personas, en gran parte procedentes del entorno, contribuyendo así al desarrollo local. Se han recorrido 11.104 km de líneas aéreas para revisar vegetación y actuar preventivamente para reducir el riesgo de incendios en el entorno de la red.

La creación de corredores bajo las líneas eléctricas que actúan como cortafuegos naturales es una tarea esencial a la que se incorporan cada año nuevos elementos para facilitar los trabajos como máquinas desbrozadoras teledirigidas o exoesqueletos, para facilitar el trabajo de los especialistas en tala y poda. Se utilizan también cascos con protección auditiva equipados con Bluetooth y un sistema de radio que permite la conexión simultánea de hasta dieciséis personas y realizar y recibir llamadas con manos libres. Las brigadas también disponen durante los meses de verano de un brazalete contra los golpes de calor que evalúa la temperatura, la humedad y las pulsaciones de quien lo lleva, y alerta ante una situación de riesgo, para que detenga el trabajo de manera inmediata.

La filial de distribución de Endesa cuenta también de una aplicación móvil dirigida a todo el personal que trabaja en tareas de tala y poda para informar de los elementos que puedan representar un riesgo para el entorno natural (restos vegetales, un vertedero incontrolado) para que las autoridades competentes puedan retirarlos, o informar de la existencia de nidos de aves -especialmente de aves protegidas-, no registrados previamente.

Las labores de inspección y mantenimiento preventivo se refuerzan con la renovación de infraestructuras clave para minimizar incidencias. Las actuaciones más destacadas se centran en líneas de baja tensión (sustituyendo cable convencional por cable trenzado), la automatización de la red de media tensión, el cambio de cables y el refuerzo de elementos críticos como conectores, aisladores, pararrayos y distintas protecciones, además de intervenciones en instalaciones esenciales (líneas de alta, media y baja tensión; subestaciones; sistemas de protecciones y telecontrol; centros de distribución y puntos de maniobra con telemando).

Colaboración con administraciones

La filial de redes de Endesa trabaja en estrecha colaboración con los agentes del territorio, manteniendo una coordinación constante con servicios de emergencia, administraciones públicas y organismos de protección ambiental, con el objetivo de anticipar y minimizar cualquier situación de riesgo.

En este marco, e-distribución cuenta con protocolos específicos de cooperación institucional que refuerzan la respuesta cuando se registra un incendio forestal, especialmente durante los periodos de mayor riesgo. Estos mecanismos contemplan actuaciones operativas como la desconexión preventiva de la red en escenarios de alto peligro, clave para facilitar las labores de extinción, al tiempo que garantiza la seguridad de todos los equipos que intervienen. Además, la compañía desplaza a sus técnicos sobre el terreno y a centros de coordinación para trabajar de forma conjunta con los servicios de emergencia, asegurando una respuesta ágil, y plenamente integrada.