Wizz Air mantendrá todos sus vuelos en verano asumiendo el sobrecoste de combustible provocado por la guerra de Irán y la carestía de queroseno, tal y como ha podido saber OKDIARIO. De esta forma, la aerolínea húngara pretende mantener su cuota de mercado a través de varios «planes de contingencia», es decir, tampoco subirá los precios de sus billetes en un momento de subida de costes en el sector.

Así, la compañía asegura que ha «blindado su operativa logística y comercial para asegurar que todos sus vuelos programados se ejecuten con total normalidad y sin variaciones en los precios de los billetes». En ese sentido, y a diferencia de otras empresas del sector que han optado por reajustar o cancelar parte de su programación estival, Wizz Air ha confirmado que mantendrá su calendario sin ninguna modificación.

La aerolínea, que opera en una red de 200 aeropuertos, afirma que cuenta con planes de contingencia y suministros alternativos para «hacer frente a cualquier imprevisto técnico o logístico sin que esto afecte al usuario final».

El plan de Wizz Air

Por otro lado, la dirección de la aerolínea descarta «de forma tajante» la implementación de recargos por combustible (fuel surcharges), una medida que están adoptando otros compañeros de la industria. Wizz Air asegura que mantendrá fijos los precios de los billetes ya adquiridos, asumiendo los posibles incrementos de coste de los insumos de forma interna.

«Estamos 100% asegurados en lo que respecta al suministro de combustible», ha espetado József Váradi, CEO de Wizz Air. «Operamos en 200 aeropuertos en toda nuestra red y ni un solo vuelo se ha visto afectado por falta de disponibilidad de combustible», ha afirmado en referencia a la solidez de la compañía de cara a los próximos meses.

«No estamos cancelando vuelos ni lo vamos a hacer durante el periodo de verano; operaremos según lo planificado», ha declarado. «Además, no vamos a implementar ningún cargo extra por combustible», ha apostillado. «El precio del billete de nuestros pasajeros no va a cambiar por este motivo», ha sentenciado.

Váradi también ha recordado el liderazgo de la compañía en materia de puntualidad y cumplimiento en los últimos meses: «Si miramos atrás, en los últimos 18 meses, Wizz Air ha sido la aerolínea más fiable en términos de cumplimiento de itinerarios». «Viajar con nosotros este verano es seguro y una buena decisión. ¡Viajemos juntos!», ha finalizado el directivo.

Mientras tanto, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha recomendado comprar con tiempo los billetes para viajar en verano. Ante la incertidumbre y la posibilidad de que se mantengan los altos costes de combustible y, por ende, que poco a poco se vayan transmitiendo al precio final, la organización considera que es preferible adquirir con margen los vuelos.

El precio del combustible de aviación pasó de situarse en los 90 dólares por barril a tocar los 200 dólares, es decir, más que duplicarse tras el estallido de la guerra de Irán. Sin embargo, las aerolíneas compran con previsibilidad, con contratos a precio cerrado durante un periodo de tiempo, algo que está salvando las cuentas de muchas compañías.