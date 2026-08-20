UGL Transport, compañía perteneciente al grupo Cimic que, además, es miembro de ACS, ha renovado su acuerdo de mantenimiento a largo plazo con One Rail Australia, según ha anunciado a través de un comunicado. De esta forma, la empresa prolonga una colaboración que, durante más de 15 años, ha contribuido al transporte seguro y fiable de mercancías por la costa este de Australia.

El contrato tendrá una duración de cinco años, aunque existen opciones de prórroga. Por otro lado, también comprende servicios de mantenimiento y revisión general para la mayor parte de la flota de locomotoras de One Rail Australia, incluidos componentes rotables, motores y bogies.

El acuerdo contribuirá al mantenimiento especializado de material rodante y al empleo en actividades de fabricación en el Hunter Valley Maintenance Centre y los talleres de Broadmeadow de UGL Transport, en Newcastle.

El acuerdo de Cimic

«One Rail Australia desempeña un papel importante en la red de transporte de mercancías de Australia y contribuye a trasladar bienes esenciales por todo el país de forma segura y eficiente», ha asegurado Ian Quarrie, consejero delegado de UGL Transport.

«Estamos orgullosos de seguir apoyando sus operaciones mediante nuestra experiencia en mantenimiento y revisión general, respaldada por la capacidad y la dedicación de nuestro equipo», ha continuado el profesional.

«Nuestra relación comenzó hace más de 15 años, cuando UGL Transport suministró locomotoras de fabricación australiana construidas en nuestros talleres de Broadmeadow, en Newcastle», ha declarado. «Hoy seguimos realizando el mantenimiento y la revisión general de esos activos, lo que demuestra el valor duradero de nuestra capacidad de ingeniería y fabricación», ha sentenciado.

Por su parte, Andrew Betts, consejero delegado de One Rail Australia, afirmó: «La renovación del acuerdo refleja la solidez de la relación de larga trayectoria entre UGL Transport y One Rail Australia». «La fiabilidad de nuestra flota es fundamental para el servicio que prestamos», ha señalado.

«La experiencia de UGL Transport en mantenimiento y el apoyo de su equipo desempeñan un papel importante a la hora de ayudarnos a prestar los servicios seguros y constantes de los que dependen nuestros clientes», ha continuado.

«Valoramos el conocimiento, la capacidad y el compromiso que UGL Transport aporta a nuestro negocio y esperamos seguir trabajando juntos durante los próximos cinco años», ha sentenciado.