Telefónica se apoya en Brasil: Vivo gana un 19% más y acelera el negocio del 5G y la fibra

La filial brasileña de Telefónica Brasil, que opera bajo la marca Vivo, se ha convertido en uno de los grandes motores de crecimiento para el grupo presidido por Marc Murtra. La compañía obtuvo un beneficio neto de 1.261 millones de reales (casi 219 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 19,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

El mercado brasileño vuelve a confirmar su peso estratégico para Telefónica en un momento en el que el grupo concentra su actividad en cuatro mercados considerados prioritarios: España, Reino Unido, Alemania y Brasil. La evolución de Vivo no sólo impulsa las cuentas del grupo, sino que también refuerza la apuesta de Telefónica por el crecimiento ligado al 5G, la fibra y los servicios digitales.

La facturación de Telefónica Brasil alcanzó entre enero y marzo los 2.682 millones de euros, un 7,4% más interanual. El avance estuvo apoyado especialmente en el negocio móvil y en la expansión de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH), dos de las áreas donde la compañía mantiene el liderazgo en el mercado brasileño.

Récord de clientes de pospago

Uno de los principales motores del trimestre fue el negocio móvil. Vivo elevó un 6,6% sus ingresos por servicios móviles, hasta los 1.714 millones de euros, al tiempo que aceleró un 22,7% la captación neta de clientes de pospago. La compañía sumó 827.000 nuevos accesos de este tipo, lo que permitió alcanzar un récord en el ARPU móvil (el ingreso medio por usuario).

El impulso comercial también se dejó notar en la venta de dispositivos y electrónica. Los ingresos de esta división crecieron un 26,6%, el mayor avance de los últimos cinco años, hasta los 200 millones de euros. La compañía atribuye este comportamiento a un catálogo más competitivo y a una mayor oferta en tiendas, con los terminales 5G representando ya casi la totalidad de las ventas de móviles (97,2%).

En paralelo, la operadora continúa acelerando el despliegue de infraestructuras. Durante el trimestre elevó sus inversiones un 9,6%, hasta los 350 millones de euros, destinados principalmente a la expansión de la red móvil 5G y al crecimiento de la fibra.

Actualmente, Vivo tiene presencia 5G en 905 ciudades y alcanza al 71% de la población brasileña. En fibra óptica, la red llega ya a 31,5 millones de hogares y empresas, un 6,2% más que hace un año, consolidando la mayor infraestructura de FTTH del país.

Más caja para ampliar el negocio orgánico

La mejora operativa también se reflejó en la rentabilidad. El Ebitda de Telefónica Brasil se situó en 1.077 millones de euros, un 8,9% más interanual, mientras que el margen sobre ventas mejoró hasta el 40,2%, frente al 38,6% registrado un año antes.

Además, la generación de caja operativa alcanzó los 722 millones, con un crecimiento del 8,5%, lo que refuerza la capacidad financiera de la compañía para seguir invirtiendo y, al mismo tiempo, mantener una elevada remuneración al accionista.

En este contexto, Telefónica Brasil reiteró su compromiso de distribuir al menos el 100% de su beneficio neto de 2026 entre los accionistas.

«El crecimiento de los ingresos, la expansión del beneficio y la sólida generación de caja refuerzan nuestra capacidad de continuar invirtiendo de forma sostenible», asegura el consejero delegado de Vivo, Christian Gebara. Por su parte, el director financiero de la compañía, Rodrigo Monari, destaca que los resultados reflejan «la solidez de la estrategia y de la disciplina financiera» del grupo en Brasil.

La base total de clientes de Vivo alcanza ya los 117,4 millones de accesos, de los cuales 103,7 millones corresponden al negocio móvil.