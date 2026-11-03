La resiliencia del mercado británico afianza el plan de expansión de Lopesan Hotel Group

La primera jornada de la World Travel Market (WTM) de Londres ha servido para constatar que el turista británico mantiene intacta su fidelidad hacia Gran Canaria, su actual principal mercado emisor. El hecho de que los viajeros del Reino Unido sigan priorizando sus vacaciones en las islas, a pesar del encarecimiento generalizado del coste de la vida y de los billetes de avión, aporta una estabilidad clave para la compañía.

Esta lealtad del cliente avala la estrategia de diversificación de Lopesan Hotel Group, que centra actualmente sus esfuerzos operativos en la creación de grandes destinos integrales en el archipiélago, el inminente desembarco en el segmento del lujo urbano en Madrid y la consolidación de su reciente expansión en el Caribe.

Los análisis presentados por los diferentes actores que participan en el evento londinense confirman una debilidad incipiente en la demanda europea, que anticipa un cambio de ciclo tras los excelentes ejercicios de la etapa post pandemia, con proyecciones que apuntan a un año 2027 ligeramente inferior en cuanto al volumen.

El encarecimiento de la cesta de la compra del viajero y el aumento de los costes estructurales del negocio, derivados fundamentalmente del precio del queroseno, ejercen una presión directa sobre los márgenes de rentabilidad. Pese a esta coyuntura, el producto hotelero de Gran Canaria mantiene un nivel de competitividad superior al de otros destinos, sosteniendo su liderazgo vacacional.

El rastreo de la huella digital corporativa evidencia este fenómeno, constatando un alto volumen de búsquedas y un sólido conocimiento de la marca en la red por parte de los principales mercados emisores. Este ecosistema virtual de fidelidad y la alta tasa de repetición han acelerado el desarrollo técnico del nuevo programa de fidelización Lopesan Members, cuyo lanzamiento está previsto antes de final de año. El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, pudo analizar la actual coyuntura del sector con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, y el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo.

República Dominicana como motor estratégico

El crecimiento en el Caribe concentra el foco de la operativa comercial en la feria londinense. Para maximizar este posicionamiento, el equipo comercial de Punta Cana cuenta con un box exclusivo en el stand de República Dominicana, país que este año ejerce como uno de los socios destacados de la WTM.

En este espacio, los profesionales del Grupo Lopesan trabajan con el objetivo de abrir nuevas líneas de negocio en el Reino Unido y en el resto de Europa, para diversificar los mercados emisores hacia los cuatro hoteles y las más dos mil habitaciones que la compañía opera en Punta Cana.

En este inventario destacan el Lopesan Caoba Lagoon, el Lopesan Serenity Bay y el Lopesan Splash Cove, tres conceptos diferenciados inaugurados este año en Playa Bávaro para cubrir los segmentos premium, sólo adultos y familiar. La envergadura de este macrocomplejo, en el que destacan sus espectaculares cenotes artificiales y un atractivo paisajismo que combina la exuberante vegetación de la zona y el agua, ha requerido la contratación de mil trescientas personas.

La inversión realizada por el Grupo viene a reforzar al Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, que ha logrado erigirse en una de las propuestas más destacadas en el Caribe, gracias a su novedoso concepto de Todo Incluido. Los clientes alojados en las nuevas propiedades de Lopesan pueden hacer uso de The Boulevard y la propuesta gastronómica y de ocio ya presente en Playa Bávaro.

Destinos integrales y lujo urbano

La hoja de ruta de la compañía prioriza la construcción de destinos consolidados capaces de abarcar todas las etapas vitales del huésped. Bajo esta premisa, la empresa mantiene un ritmo constante de reuniones en Londres para actualizar el estado del nuevo resort familiar de Meloneras, un proyecto en fase de movimiento de tierras que aportará 956 habitaciones y un parque acuático propio en el sur de Gran Canaria.

De manera simultánea, la estrategia corporativa avanza con la transformación del histórico hotel Miguel Ángel, situado a escasa distancia de la Milla de Oro de Madrid. Las obras de reforma encaran su recta final con la previsión de abrir sus puertas durante 2027, lo que supondrá una incursión patrimonial disruptiva en el turismo de lujo urbano.